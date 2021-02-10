В Госдуме призвали вмешаться в ситуацию на Украине

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак призвал «активизировать позицию в разрешении кризиса на Украине». По словам, там так же, как в Прибалтике и Польше, «проявляются уродливые тенденции нацизма и неофашизма, это угрожает не только нашей стране, но и всему миру».

«Мы, как страна, которая победила фашизм, должна сейчас выступить с инициативой создания антифашисткого фронта. Вопрос стоит ребром!» – заявил Рыжак, ранее служивший в КГБ СССР.

Кроме того, депутат призвал установить тех, кто способствовал деятельности оппозиционера Алексея Навального в России. Иначе будут «подорваны основы российской государственности», считает он.

В работе против собственной страны парламентарий обвинил также представителей творческой интеллигенции, которые, по его словам, уже около 30 лет «упорно реализуют диссидентствующий антисоветизм». Этот процесс, по его выражению, «отдает импортным нафталином».

В итоге депутат заявил, что «слияние имперского и советского опыта и достижений» даст России «мощный неопровержимый потенциал».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.02.21

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