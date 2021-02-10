«Защита цифрового суверенитета страны»: Госдума одобрила наказание для Интернет-платформ

Сегодня Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон, позволяющий блокировать или замедлять трафик Интернет-ресурсов и штрафовать за допущенные нарушения. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн назвал этот документ «логичным продолжением политики, направленной на защиту цифрового суверенитета страны».

«Законопроект устанавливает ответственность за неисполнение уже существующих требований закона, – пояснил он, подчеркнув, что предчувствует возражения оппозиции, и намерен ответить на них сразу. – Законопроект вводит ответственность, синхронизирующуюся с ранее принятым нами законом о противодействии цензуре в Интернете».

«Блокировка [Интернет-платформ] является самой крайней мерой, схожей с ядерным ударом, – заверил Хинштейн. – А наиболее разумной мерой, на наш взгляд, является административная ответственность, когда крупные Интернет-ресурсы, в том числе и заграничные, платят рублем за то, что не уважают наши законы и игнорируют нашу Конституцию».

Депутат также отметил, что «Единая Россия» рассчитывает на поддержку всех думских фракций, «для которых защита суверенитета нашей страны не просто декларация, а реальное понимание остроты сегодняшнего момента».

Тем не менее, коммунисты поддержать инициативу отказалась. Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков отметил, что, несмотря на заверения авторов документа, что дополнительных расходов их закон не потребует, пять новых статей носят правоприменительный характер и увеличивают объем судов для Роскомнадзора. Кроме того, по его мнению, одна из статей устанавливает ответственность за «причастность» к нарушениям, а это «породит произвол в правоприменении».

Для граждан новой статьей устанавливается непомерно большая ответственность – штрафы от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а при повторном проступке до 300 тысяч рублей. «По-видимому, эта статья не была представлена в первом чтении для того, чтобы избежать ее обсуждения», – подытожил Синельщиков.

Однако «единороссов» эти замечания не смутили. Закон в третьем чтении был принят 307 голосами «за» при 37 «против» и двух воздержавшихся.

Согласно документу, операторам связи за нарушение правил установки и использования оборудования, необходимого для противодействия угрозам устойчивости российского интернета – штрафы составят от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Повторное нарушение повлечет двукратное увеличение взысканий.

Также штрафы вводятся за неисполнение требований к технологическим сетям связи, имеющим номер автономной системы (ASN). Если нарушение касается норм, обеспечивающих проведение оперативно-розыскной работы правоохранительных органов или «обеспечения безопасности РФ», штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей, при повторном правонарушении – от 15 до 30 тысяч рублей для граждан, от 100 до 500 тысяч рублей для должностных и от 2 до 6 млн рублей для юридических лиц.

Кроме того, закон фиксирует санкции для владельцев сайтов, ограничивающих свободное распространение информации в РФ. В случае неисполнения предупреждения о снятии ограничений на свободу распространения информации документ предусматривает штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей для физических лиц, от 200 до 400 тысяч для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 млн рублей для юрлиц. Повторное неисполнение предписания повлечет более чем двукратный рост взысканий – от 200 до 300 тысяч рублей для физических лиц, от 500 до 700 тысяч рублей для должностных и от 1 до 3 млн рублей для юридических лиц.

Москва, Татьяна Дорофеева

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