Госдума ужесточила наказание для организаторов и участников митингов

Нижняя палата российского парламента окончательно одобрила очередной «закон Вяткина» об ужесточении ответственности за нарушения при подготовке и проведении митингов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения документа представители думской оппозиции предупредили, что новые меры приведут к существенным нарушениям прав малочисленных организаций и отдельных групп граждан.

Представлявший законопроект депутат от «ЕР» Олег Быков сообщил, что ряд новых обязанностей и требований к организаторам и участникам митингов уже установлен новыми поправками в федеральные законы. «За нарушение или неисполнение их необходимо предусмотреть административную ответственность, адекватную степени потенциальной опасности соответствующих деяний», – заявил он, подчеркнув, что «во всем должен порядок, которому нужно следовать».

Против выступили представители фракции КПРФ. В частности, депутат Юрий Синельщиков обратил внимание, что речь идет о штрафах за нарушения при предоставлении финансовых отчетов организаторами митинга, и ответственности за перечисления средств на такие акции ненадлежащим лицом, например, иноагентом. «Эти нововведения, по нашему мнению, являются еще одним ограничением реализации статьи 31 Конституции, которая провозглашает право граждан собираться мирно. Введение ответственности за нарушения бухгалтерского учета приведет к существенному ограничению прав малочисленных организаций и отдельных групп граждан», – предупредил он.

Кроме того, проект предусматривает увеличение штрафов за неповиновение сотруднику полиции – в частности, вводится такой вид наказания, как обязательные работы, при том, что ранее в 2013 году Конституционный суд отмечал, что такие нормы не соответствуют Основном закону страны. Как сказал Синельщиков, коммунисты оставляют за собой право обращения в Конституционный суд для проверки этого закона.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответственность для организаторов за непредоставление бухгалтерских отчетов предусмотрена законодательством большинства европейских стран и США. «Потому что собирают на митинги, а потом кладут себе в карман», – сказал он.

В итоге Госдума приняла закон в третьем чтении при 309 голосах в поддержку, 74 против и двух воздержавшихся.

Согласно документу, гражданину за финансовые нарушения при организации массовых акций может быть назначен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 70 до 200 тысяч рублей. Норма касается нарушений порядка сбора и расходования средств на проведение акции, а также порядка возврата и перечисления анонимных пожертвований средств в доход государства.

За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права, вводится штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей, от 15 до 30 тысяч – для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

Закон также предусматривает ужесточение санкций за неповиновение сотрудникам органов правопорядка, в том числе в ходе массовых акций. Максимальное наказание – 15 суток ареста. При этом сумма штрафов за неповиновение сотруднику полиции увеличивается до 2-4 тысяч рублей. При этом предполагается наказание в виде обязательных работ от 40 до 120 часов.

Также увеличиваются штрафы за неповиновение сотрудникам ФСБ (до 4 тысяч рублей для физических и до 70 тысяч для юридических лиц) и органов государственной охраны (до 4 тысяч рублей для физических и до 40 тысяч – для юридических лиц).

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.02.21

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