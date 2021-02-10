«Варварство и дикость – животных берут в заложники»: Госдума приняла гуманный законопроект, запретив отнимать кошек и собак за долги

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки в Гражданский процессуальный кодекс, запрещает отнимать домашних животных за долги хозяина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения некоторые депутаты высказали идею – составить официальный список.

Представляя законопроект, глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов обратил внимание, что более 80% россиян считает своих домашних животных членами семьи, однако судебные приставы могут конфисковать собак и кошек в счет долга владельца. «Мы столкнулись с парадоксальной ситуацией: у нас не только коллекторы, но и судебные приставы отнимают у владельцев их домашних животных в том случае, если владельцы являются должниками», – пояснил он.

При этом депутат назвал варварством и дикостью нынешнюю ситуацию «Понятно, что это варварство и дикость. Потому что животных берут просто в заложники, шантажируя и оказывая давление на людей, чтобы они где-то перекредитовались, расплатились чтобы вызволить своего любимца. Ничего общего с цивилизованным взысканием это не имеет», – подчеркнул он.

Бурматов отметил, что изъятых животных содержат в ужасающих условиях. «Они натурально, эти домашние животные, живут прямо в офисах этих коллекторских агентств, под столами, в аквариумах, это ужас! Я смотрел эти фотографии, там страшно, что творится», – сказал он.

В то же время парламентарий пояснил, что сельскохозяйственный скот в России изымать за долги нельзя – а вот старого кота за просрочку кредита у хозяйки-пенсионерки отнять можно.

Соавтор документа – «думский тяжеловес», глава комитета по государственному строительству Павел Крашенинников со своей стороны подчеркнул, что предлагаемый проект документа вовсе не о котах. «Коллеги, это закон не о котах, – сказал он, успокаивая развеселившийся зал. – Это закон о людях».

Парламентарий продемонстрировал папку с документами, пояснив, что собрал примеры настоящего шантажа хозяев домашних питомцев со стороны сборщиков долгов: «Говорят, не отдашь долги за ЖКХ – мы у тебя собаку заберем. Ну, конечно же отдадут, ведь речь идет о члене семьи! Люди залезают в долги, чтобы сохранить мир в семье».

Крашенинников заверил, что после вступления в силу этого закона уже изъятых животных коллекторы и приставы будут обязаны вернуть.

В ходе обсуждения депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков поинтересовался, будет ли составлен перечень животных, защищенных новым законом. «Список-то, что мы считаем домашними животными? Кто-то считает домашним животным канарейку, и так далее. Список-то есть или нет?» – спросил он.

«Перечень изложен законе об ответственном обращении с животными, а в соответствующем подзаконном акте изложены исключения – те животные, содержание которых запрещено в квартирах и домах», – ответил Бурматов, подчеркнув, что закон не будет распространяться, в том числе, на животных, которых разводят в коммерческих целях.

«Арабский жеребец стоимостью 100 тысяч долларов, которого держат для удовольствия, а не ради денег, будет считаться домашним животным? – вступил в дискуссию депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. – Или породистый пудель, тоже стоящий баснословных денег?»

Бурматов сообщил, что не готов комментировать каждую породу, однако пудель, без сомнения, является домашним животным.

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин, в свою очередь, поблагодарил авторов инициативы за человечный закон и выразил надежду, что уже в марте он вступит в силу.

Запрет обращения на домашних животных взыскания по исполнительным документам в первом чтении единогласно приняли 393 депутата Госдумы. Поправки к проекту закона комитет по госстроительству будет принимать до 11 марта.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.02.21

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