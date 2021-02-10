«Какая конфискация?!...» «Единая Россия» в Госдуме сильно огорчила семью своего однопартийца

Госдума приняла в первом чтении проект закона, устанавливающий наказание за отсутствие маркировки товаров, включая медикаменты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», позиция фракции «Единая Россия» очень огорчила представителя партии власти – депутата Александра Петрова, семья которого владеет фармацевтической компанией.

Автором инициативы выступил депутат от КПРФ Сергей Гаврилов. Комитет Госдумы по госстроительству предложение поддержал. Как пояснил член комитета Рафаэль Марданшин, действующие нормы закона не устанавливают ответственность за отсутствие маркировки для производителей товаров и импортёров. Но Гаврилову придется внести в документ ряд поправок. В частности, необходимо привести терминологию в соответствие с принятой в законодательстве.

В ходе обсуждения депутат от ЛДПР Сергей Натаров обратил внимание на глобальный аптечный коллапс, который накрыл Россию в разгар пандемии: из аптек исчезли необходимые жителям препараты, причиной стало введение системы маркировки, к которой оператор системы оказался не готов. «Будет ли под ответственность попадать оператор?» – поинтересовался он.

Гаврилов заверил, что оператор «безусловно будет» нести ответственность. При этом, отметил он, в случае принятия закон должен вступить в силу только через полгода, что даст возможность всем участникам рынка подготовиться.

«Какая конфискация технологической линии на заводе? – слегка заикаясь от возмущения спросил Гаврилова депутат от «Единой России» Александр Петров, семье которого, по данным РБК, принадлежит крупный фармацевтический бизнес. – Мы о чем пишем? Если это брак? И как вы хотите конфисковать линию, которую произвел иностранный производитель за рубежом, а выявили нарушение порядка только в Российской Федерации? Вот съездите и конфискуйте».

Петров выразил уверенность, что в Евразийском экономическом союзе не согласятся с таким подходом, и заявил, что у него масса вопросов к законопроекту Гаврилова, и предложил «разнести умышленные действия и неумышленные». «Все под одну гребенку – это неправильно», – заявил он.

После такого выступления еде один депутат от «ЕР» Николай Брыкин несколько растерянно поинтересовался у председательствующего на заседании вице-спикера Госдумы Александра Жукова, должен ли он теперь высказать позицию фракции «Единой России». «Фракция поддерживает», – сообщил Брыкин, получив положительный ответ.

Законопроект был принят 354 голосами при троих воздержавшихся.

Документ был внесен в Госдуму в июне прошлого года, он предполагает внесение в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) двух отдельных статей, предусматривающих ответственность за оборот товаров без соответствующей маркировки, а также за непредставление сведений, нарушение порядка их представления и за предоставление недостоверных данных в информационную систему мониторинга за оборотом товаров.

Законопроект также предусматривает порядок изъятия немаркированных товаров и оборудования, использованного для его производства, а также устанавливает обязанность уничтожения изъятой из незаконного оборота немаркированной продукции.

«Такая мера направлена на пресечение повторных нарушений в сфере производства немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации и, как следствие – на сокращение объема производства нелегального (контрафактного) товара», – говорится в пояснительной записке к документу.

Москва, Татьяна Дорофеева

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