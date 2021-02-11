«Пар ушел в свисток?» Госдума готовится отложить вступление в силу закона о продаже техники с обязательным российским ПО

Срок вступления в силу закона об ответственности за продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения (ПО) может быть отодвинут на три месяца. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую поправку к законопроекту сегодня одобрил комитет Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству. В ходе обсуждения также выяснилось, что новое правило будет касаться техники, производимой на территории стран ЕврАзЭС.

Как сообщил на заседании комитета депутат Рафаэль Марданшин, ко второму чтению проекта закона поступило две поправки и «пожелание, чтобы срок вступления не с 1 апреля, а с 1 июля текущего года».

«Ну, с 1 апреля, конечно, лучше законы не вводить», – пошутил глава комитета Павел Крашенинников, но поинтересовался, чем обосновано предложение сместить сроки.

Член комитета Совета Федерации по государственному строительству Олег Цепкин пояснил, что поправка внесена по просьбе Минцифры. «Они готовят нормативно-правовые акты в развитие этого закона, – сообщил он. – Им нужно время, чтобы подготовить, это совершенно правильно».

«Логика железная. Акты, конечно, должны выпускаться», – согласился Крашенинников.

Между тем депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов зачитал первую из поправок, в которой говорилось, что отечественное ПО должно устанавливаться на электронно-вычислительные машины, «странами происхождения которых является РФ и другие государства-члены ЕврАзЭС». «Значит ли это, что с введением этой поправки требования будут распространяться только на ту технику, которая выпускается на этой территории?», – спросил он.

В ответ Цепкин заявил, что «вопросы такого рода должны были рассматриваться при принятии базового закона [ФЗ-460 о техническом регулировании]». «А вообще по смыслу распространяется так, как это написано – Россия и ЕврАзЭС», – подтвердил он.

«Учитывая, что на территории ЕврАзЭС подобные аппараты практически не выпускаются – по крайней мере, я об этом не знаю, то это не будет действовать на все остальные аппараты, которые мы покупаем, на которые должно быть установлено программное обеспечение? Получается, весь пар ушел в свисток?» – уточнил Иванов.

В ответ Цепкин пообещал, что Совет Федерации будет мониторить исполнение этого закона. «В данной ситуации никуда не деться», – прокомментировал ситуацию Крашенинников.

В итоге комитет по государственному строительству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект с поправками, с учетом изменения срока его вступления в силу.

Москва, Татьяна Дорофеева

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