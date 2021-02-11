Запрос на защиту: россияне назвали главную обязанность государства

В российском обществе сформировался запрос на защиту граждан со стороны государства. Об этом сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов, выступая сегодня на экспертной встрече за круглым столом, посвященной базовым ценностям россиян и их ожиданиям от политических партий накануне сентябрьских выборов в Госдуму.

«Абсолютное большинство, 96% россиян в ходе нашего опроса были согласны с тем, что главная обязанность государства – всегда и во всем помогать гражданам, заботиться обо всех и оказывать социальную поддержку», – сказал он.

Социолог пояснил, что во ВЦИОМ в данном случае намеренно «несколько гипертрофировали роль государства» в надежде, что это позволит дифференцировать электорат партий, однако этого не случилось. Так, о том, что именно забота о населении должна стать основной обязанностью государства, заявило по 98% сторонников «Единой России», КПРФ и «эсеров», 95% избирателей ЛДПР и 93% приверженцев непарламентских партий.

При этом 83% опрошенных согласились с утверждением, что сейчас политика государства в первую очередь должна быть направлена на сохранение и укрепление традиций и традиционных ценностей. Мамонов уточнил, что больше всего сторонников традиций оказалось в «ЕР» и «Справедливой России» (94% и 93% соответственно), меньше всего – среди непарламентских партий (68%).

Кроме того, респондентам задали вопрос: должна ли Россия быть великой державой с мощными вооруженными силами и влиять на геополитические процессы в мире – или «Россия не должна стремиться к укреплению державной мощи, лучше позаботиться о благосостоянии собственных граждан».

«В целом по выборке соотношение оказалось 51% на 41%, среди сторонников «ЕР» это соотношение 66% на 25%, – сообщил Мамонов. – Мы можем говорить, что патриотические ценности больше привлекают сторонников «Единой России». Меньше всего этот показатель среди сторонников непарламентских партий». В этой группе только 33% согласилась с тем, что Россия должна в первую очередь стремиться к державной мощи и влиянию на другие страны, а не заботиться о собственных гражданах. О том, что собственное население должно быть в приоритете, заявило 63%.

В то же время 65% опрошенных считают, что государство должно усилить свою роль в разных сферах, в том числе в экономике. В противовес этому 26% уверены, что государство должно минимально вмешиваться в бизнес и другие сферы жизни. Первой точки зрения в основном придерживаются избиратели «Единой России» (77%) и «эсеров» (74%), а обратное мнение высказывают сторонники непарламентских партий – только 49% из них выступили за вмешательство государства, а 46% – считают, что делать этого не следует. «Здесь есть запрос на ограничение роли государства, на предоставление большей самостоятельности», – пояснил Мамонов.

Еще один ценностный запрос касался индивидуализма: следует ли россиянам ограничить свои личные запросы во имя интересов государства, или личные интересы являются главными для человека, и ограничивать их нельзя даже ради блага общества. В целом первой точки зрения придерживается 47% опрошенных россиян, противоположной – 38%.

Как пояснил Мамонов, при ответе на этот вопрос ярко проявилась дифференциация между сторонниками различных политических сил. Так, 56% избирателей «ЕР» готовы ограничить личные запросы ради блага государства, и только 32% полагают, что этого делать нельзя. Среди сторонников непарламентских партий ситуация обратная: с необходимостью ограничений согласилось 37%, а 49% – основными считают личные интересы гражданина.

«Среди сторонников «Единой России» и «Справедливой России» больше тех, кто допускает ограничение личных интересов во имя интересов общества и государства», – уточнил Мамонов.

По его словам, сторонники партий также различаются по показателю фокуса ответственности. Так, 78% избирателей «ЕР» заявили, что благополучие человека больше зависит от него самого, чем от устройства общества и политики государства. Среди сторонников непарламентских партий такого мнения придерживается лишь 52%, причем в этом случае цифра совпадает с результатом электората КПРФ. «Ситуация нас несколько удивила, потому что внутренний локус ответственности характерен для сторонников «Единой России». <…> Мы ожидали, что результат будет другой, что среди сторонников непарламентских партий этот показатель будет выше», – сообщил Мамонов.

Что касается запросов населения и тех приоритетов, которым, по мнению россиян, власть должна уделить основное внимание, то на вершине этого рейтинга оказалось развитие здравоохранения (38%), образование (25%) и открытие новых производств (23%). Четвертая позиция (19%) – обеспечение жильем. О необходимости расширения социальных гарантий заявило 15% опрошенных.

«Аутсайдерами стали защита традиционных ценностей – наверное, потому, что этот посыл в значительной степени реализован, всего 3% выделили, – объяснил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ. – Еще 4% назвали реализацию политической реформы, и чуть больше (6%) создание условий для здорового образа жизни».

При этом социолог обратил внимание, что применительно к разделению по парламентским партиям топ-5 приоритетов в основном сохраняется.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.02.21

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