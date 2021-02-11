Социолог: Непарламентские партии могут рассчитывать на 14% избирателей

Электорат непарламентских партий в России составляет порядка 14%. Об этом сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. По его словам, численность этой группы избирателей остается стабильной.

«Сейчас эта группа составляет порядка 14%, она достаточно стабильна», – сказал он, выступая сегодня на экспертной встрече за круглым столом, посвященной базовым ценностям россиян и их ожиданиям от политических партий накануне сентябрьских выборов в Госдуму.

Социолог также отметил, что 6% опрошенных являются сторонниками либерально-ориентированных партий – «Яблока», «Партии Роста», а также «Новых людей» и «Гражданской платформы». Еще 4% респондентов отдают предпочтение лево-ориентированным силам, к которым ВЦИОМ отнес «Коммунистов России», «Партию пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунистическую партию социальной справедливости».

В то же время 3% участников опроса оказались приверженцами консервативно-патриотических сил, в числе которых – «Патриоты России», «Родина» и «За правду», и только 1% россиян заявил о том, что выступает за «зеленую повестку» – это РЭП «Зеленые» и «Зеленая альтернатива».

«В пролиберально ориентированной группе больше выражен запрос на политическую реформу и запрос на комфортную жизнь, – отметил Мамонов. – Лево-ориентированные партии – тут существенно преобладает запрос на доступность и качество здравоохранения, на 2 месте оказалось жилье. По консервативно-патриотическим непарламентским партиям на первом месте оказалась позиция, связанная с развитием экономики и новых производств».

При этом Мамонов обратил внимание, что существенная специфика фиксируется по экологическим партиям. Несмотря на то, что эти силы пока набирают всего 1%, на первом месте с существенным отрывом оказалась позиция, связанная с защитой окружающей среды.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.02.21

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