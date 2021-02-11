Выборы в Госдуму-2021. «Избиратели начинают меньше верить в обещания»

Россияне воспринимают политические партии как нечто вторичное по отношению к исполнительной власти, а за последний «коронавирусный» год население стало меньше верить обещаниям, отдавая приоритет конкретным делам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, выступая сегодня на экспертной встрече за круглым столом, посвященной базовым ценностям россиян и их ожиданиям от политических партий.

По его оценке, все происходящее в России уже давно не укладывается в традиционное деление на правые и левые политические силы, либералов и консерваторов. «Во-первых, у нас идеологические установки самих партий могут содержать некоторое разнообразие подходов, а, во-вторых, избиратели формируют эклектические ценностные запросы в сторону партий вообще», – сказал он.

Потуремский обратил внимание, что политические партии в России воспринимаются населением как нечто вторичное по отношению к исполнительной власти, и пояснил, что основные претензии и ожидания у россиян связаны с работой органов исполнительной власти, поэтому именно в ту сторону формируется основной запрос.

«Избиратели начинают меньше верить в обещания, но гораздо больше начинают доверять реальным проявлениям заботы и пользы, которые может принести политическая система, – уточнил эксперт. – В этой связи происходит поляризация мнений: например, традиционные партии и те, которые воспринимаются избирателями как имеющие ресурс, приковывают чуть больше внимания избирателей, с ними связано чуть больше ожиданий».

Потуремский полагает, что ценностные запросы россиян с конца 2019 года практически не изменились – это по-прежнему безопасность, качество жизни, забота и защита. «Если говорить про специфику года, то значительно усилилась острота восприятия по этим ценностным установкам, и они, безусловно, вышли на первый план», – констатировал он.

По его словам, рейтинге общественных запросов за последний год на первое место вышли социальная защищенность, справедливость, уважение к труду, культурные ценности, патриотизм и гордость за страну, развитие, и «разно понимаемые права человека».

При этом эксперт отметил, что несистемные политические движения до сих пор не являются реальной силой, и эта ситуация не изменилась за последнее время, несмотря на все происходившие события. «Прежде всего, они оказываются, к сожалению, неубедительными для большинства избирателей, не могут сформулировать повестку, не имеют по-прежнему сильных лидеров», – считает он.

«Мы фиксируем, что гораздо больший интерес сейчас есть в сторону традиционных парламентских партий, не просто в силу того, что мы их дольше знаем, но и потому, что мы воспринимаем их как партии, имеющие опыт работы во власти, имеющие определённый ресурс и способные быть полезными нам», – пояснил Потуремский, отметив, что ключевыми запросами россиян стали благополучие граждан, эффективное социально-экономическое развитие, разумное распоряжение природными ресурсами, суверенитет и безопасность – как внутренняя, так и внешняя.

Москва, Татьяна Дорофеева

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