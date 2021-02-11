Патриотизм уже не актуален: россиян волнуют другие проблемы

Патриотическая повестка в России больше не актуальна – созрел запрос на заботу и справедливость. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«На мой взгляд – увы и ах – больше нет запроса на патриотическую повестку, – подчеркнул эксперт сегодня в ходе экспертной дискуссии за круглым столом. – Больше Сирия, Крым, Донбасс – нужное подчеркнуть – не волнуют граждан России. И, кстати, уже довольно давно».

Как считает эксперт, «Крымский консенсус» закончился в 2018 году во многом благодаря стараниям власти. «Если бы власть хотела, она бы могла еще надолго его растянуть, но почему-то очень быстро «Русская весна» была переименована в «Крымскую весну», ну а вслед за этим весь запрос на патриотизм плавно угасал», – пояснил он.

При этом, как сказал политолог, непонятно, как у патерналистов, поддерживающих «Единую Россию», такая ситуация стыкуется с пенсионной реформой. «Но этот вопрос оставим висящим в воздухе», – отметил Бондаренко.

По его оценке, в новом политическом сезоне в тренде будут забота о социально незащищенных слоях населения. «Именно этого ждут люди, чтобы у них дома все работало исправно, чтобы они могли жить достойно, – сказал эксперт. – И конечно, запрос на справедливость».

В то же время Бондаренко обратил внимание, что есть запрос не только на экономическую, но и политическую справедливость – это касается политического представительства, чиновников с человеческим лицом. «На этом запросе играет Навальный, и много кто еще», – пояснил он.

Кроме того, очевидно, в повестку вернутся темы природной ренты, которая уже может коснуться больше госкорпораций, чем олигархов, и введения прогрессивной шкалы налогообложения, а также предложения введения компенсационного налога. При этом россиян до сих пор волнует ситуация со сгоревшими советскими вкладами, и это та тема, на которой могли бы сыграть КПРФ и «Справедливая Россия», пояснил Бондаренко.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.02.21

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