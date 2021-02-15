«Нет стратегического планирования»: Грудинин на примере с комбайном объяснил, где оказалось здравоохранение в России

Социальная сфера в России находится в удручающем состоянии, поскольку финансируется по остаточному принципу, при этом никакого стратегического планирования в системах образования и здравоохранения нет. Об этом сообщил экс-кандидат на пост президента РФ Павел Грудинин сегодня в ходе парламентских слушаний, посвященных формированию федерального бюджета развития.

«Это так же, как мы бы сказали: нам комбайн нужен всего неделю [в год], поэтому мы его покупать не будем. В результате мы бы не получили никакого урожая. Это же произошло с инфекционными больницами: государство как будто бы не думало о том, что могут произойти такие катаклизмы, как ситуация с ковидом, в результате оказались не готовы, а потом потратили огромные деньги, чтобы переделать торговые центры и выставочные комплексы под больницы», – отметил он.

По его оценке, такая ситуация говорит о том, что госполитику в сфере здравоохранения разрабатывают и реализуют недальновидные люди, которые не понимают, что такое стратегическое планирование. Сходная ситуация сложилась в сфере образования, отметил Грудинин, напомнив слова французского мыслителя Виктора Гюго о том, что «тот, кто открывает школы, закрывает тюрьмы».

«У нас обратный процесс, – указал он. – Кто закрывает школы, тот вынужден открывать тюрьмы. Это факт. Количество незанятых плохо обученных людей в нынешней конкурентной экономике не принесет стране ничего. Нам срочно нужно опять открывать школы и давать стране образование».

При этом, как считает Грудинин, сама схема построения процессов в российском образовании должна быть изменена: финансирование учебных заведений должно происходить не на региональном, а на федеральном уровне – потому что бедные регионы не могут позволить себе новые школы, программы и хороших учителей. «Зарплата что в Брянской области, что в Москве, у учителя должна быть одинаковой», – подчеркнул он, отметив, что теперь дело за малым – заставить правительство услышать эти требования.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.02.21

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