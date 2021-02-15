«По шестьсот жизней на каждого депутата от «Единой России»: в Госдуме подсчитали потери страны за «ковидный» год

Потери России от недофинансирования здравоохранения составляют 15-20% внутреннего валового продукта (ВВП). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сегодня на слушаниях в нижней палате российского парламента.

«Потери от того, что мы сегодня не финансируем в должной мере наше здравоохранение, составляют не менее 15-20% ВВП. Это где-то 20 трлн рублей, – сообщил Куринный. – Если перевести это в налоги, которые вернулись бы в бюджет, то это как раз те 3 трлн рублей, которых не хватает на наше здравоохранение. Получается порочный круг: мы не финансируем здравоохранение, экономя на нем – и одновременно теряем колоссальные деньги из-за того, что это же самое здравоохранение в виде больничных листов, инвалидности, прочих потерь государственных накладывает свой ущерб».

По мнению депутата, избыточная смертность, которая наблюдалась в России в 2020 году, характеризует состояние системы здравоохранения. «Кто-то умер от коронавируса, кто-то от его осложнений, а кто-то от того, что вовремя не смог получить необходимую медицинскую помощь», – пояснил он, подчеркнув, что по итогам прошлого года Россия потеряла дополнительно 340 тысяч человек.

Как отметил Куринный, если сравнить эти данные с аналогичными в других странах мира, то «окажется, что наша страна далеко не лидер, как нам говорили, и далеко ни в какой не в тихой гавани, и наше здравоохранение не справилось». «Мы входим в тройку тех стран, которые имеют самую высокую избыточную смертность на душу населения. Это по шестьсот жизней на каждого депутата от «Единой России», которые системно на протяжении многих лет голосуют за недофинансирование нашего здравоохранения», – пояснил он.

Парламентарий также обратил внимание, что Россия вдвое проигрывает новым странам Европы по финансированию здравоохранения, и в четыре-пять раз – старым государствам, при этом россияне все больше тратят на платное здравоохранение не потому, что у них есть такая возможность, а потому, что им приходится компенсировать за свой счет провал государственного здравоохранения. В результате, как полагает Куринный, продолжительность жизни в России снизится на год-полтора.

Чтобы вывести здравоохранение из кризиса, РФ надо, в частности, полностью отменить плату за все услуги в государственных учреждениях здравоохранения, полностью ликвидировать «прокладки» в финансировании больниц и поликлиник в виде страховых компаний, восстановить прежнюю систему подготовки медицинских кадров, внедрить госсистему обязательного лекарственного обеспечения, гарантировав каждому россиянину бесплатное получение жизненно необходимых для него лекарств, заключил парламентарий.

Москва, Татьяна Дорофеева

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