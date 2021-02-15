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Понедельник, 15 февраля 2021, 18:21 мск

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Госдума готова рассмотреть вопрос о назначении членов ЦИК

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Государственная дума в среду рассмотрит вопрос о назначении членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Об этом сегодня по итогам заседания Совета думы сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«Совет думы определился с повесткой на эту неделю. В среду в 15 часов, в фиксированное время, мы будем рассматривать вопрос о назначении членов Центральной избирательной комиссии», – сказал он.

Кроме того, во вторник в рамках законодательного обеспечения реализации прошлогоднего послания президента Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, уточняющий порядок обработки персональных данных, а также законопроект, который совершенствует процесс предоставления мер соцзащиты и социальных услуг. «Предлагается это делать автоматизировано через единую государственную систему социального обеспечения», – уточнил Жуков.

Во вторник парламентарии также обсудят в первом чтении и законопроект о гармонизации законодательства о культуре и спорте, и законодательства об образовании – документ предлагает распространить на тренеров-преподавателей социальные гарантии педагогов, и установить к ним аналогичные требования, которые, в частности, касаются отсутствия судимости.

Еще одна президентская инициатива, которую завтра рассмотрят депутаты – отмена предельного возраста в 70 лет для государственных гражданских служащих.

Во втором чтении дума рассмотрит законопроект о регулировании вопросов агитации, в том числе в сети Интернет, поправки в Трудовой кодекс, расширяющие многодетным получать отпуск в удобное время, и изменения в КоАП, касающиеся ужесточения административной ответственности за нарушения в ходе предвыборной агитации, а также поправки о деятельности «иностранных агентов».

Москва, Татьяна Дорофеева

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