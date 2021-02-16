«И не будет проблем…» Жириновский призвал снять возрастные ограничения для чиновников в России

Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал снять ограничения по возрастному пределу для любых должностей на госслужбе. «Уберите ограничения, и не будет проблем», – заявил политик на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Мы любим создавать трудности, а потом преодолевать, – пояснил Жириновский, напомнив о президентском законопроекте, предполагающем снятие возрастных ограничений в 70 лет для ряда должностей. – Снимите вообще все ограничения по старшему возрасту – у нас только выборы президента в 35 лет, и выборы в Госдуму – в 21. Все!»

«Вперед-то какая разница? Есть человек, который хорошо соображает в 90 лет, а есть те, кому тяжело ориентироваться в 35, – отметил лидер ЛДПР. – И вот меняем – то Верховный суд поменяли – сняли ограничения, то ректоры вузов, то сейчас еще какие-то чиновники. Уберите ограничения, и не будет проблем – как в Америке».

Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о бессрочном продлении возраста пребывания на государственной службе. В пояснительной записке к документу сказано, что в федеральном закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе – 65 лет. «Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет, – отмечается в документе. – Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста. В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.02.21

«Бунт в стране обеспечен»: Зюганов заявил о росте федеральных доходов и богатеющих олигархах на фоне обнищания населения. / Заболеваемость Covid-19 в РФ пятый день подряд идет на снижение. / В Москве суд арестовал чемпиона России по кикбоксингу за перестрелку в башне «Око». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»