«Отдельные чиновники Минстроя, похоже, заигрались»: в Госдуме предупредили о политических рисках «всероссийской реновации»

В России надо ужесточать правила признания жилых многоэтажек аварийными, иначе ситуация чревата ростом протестной активности горожан. В поправках нуждается и недавно принятый закон о всероссийской реновации. Об этом сегодня в Государственной думе заявил депутат от «Справедливой России» Олег Шеин.

Парламентарий обратил внимание, что в России появился «новый Клондайк» для застройщиков и чиновников, которые умудряются признавать аварийными многоквартирные дома в центре города, даже не оповещая об этом владельцев квартир. Таким образом земля освобождается под застройку, а чиновники прикрывают свои решения законами, которые, по их словам, разработали и приняли президент и Госдума. В частности, такие случаи массово происходят в Астрахани, где на целой улице в центре на набережной ночью появились объявления о том, что дома признаны непригодными для проживания. В итоге выяснилось, что мэрия сочла аварийными 2,2 тысячи домов, и более 600 из них решила снести – а собственники узнали об этом уже из исков администрации о выселении.

«Там есть и хорошие дома с ТСЖ, и люди живут там, где у них дом, садик, работа», – подчеркнул Шеин.

«Чтобы сменить управляющую компанию, которая лампочки в подъездах ввинчивает, есть целая процедура – заказные письма, уведомления, протокол, Жилнадзор. А здесь дом можно спокойно признать подлежащим ликвидации, ничего не говоря гражданам», – возмутился он.

Депутат отметил, что цены на квартиры в этих домах резко упали, хотя часть из них куплена молодыми семьями в ипотеку. При этом, согласно нормативным актам администрации, решение о размере выкупной цены принимается только через два года после признания дома подлежащим сносу. Фактически это лишает горожан возможности оспорить в суде решение властей. Те же, кто получает данные о выкупной цене, в ужасе ищут юристов для исков в суд – в частности, 70-летней пенсионерке за ее квартиру в центре Астрахани власти предложили 450 тысяч рублей. Другое жилье за эту сумму в городе она не купит, пояснил парламентарий.

Как считает Шеин, такие искусственно создаваемые властями регионов и городов ситуации чреваты политическими последствиями. «Все мероприятия по признанию многоквартирных домов аварийными должны проводиться только при обязательном уведомлении собственников. Где не уведомляли собственников – все это должно быть отменено, а процедура должна проводиться заново», – подчеркнул он.

Депутат предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину направить в правительство соответствующее письмо, подчеркнув, что «отдельные чиновники Минстроя, у нас, похоже, заигрались».

«Вряд ли господину Мишустину понравится ситуация, когда на местах под соусом сноса аварийного фонда принимаются подобного рода документы за спиной у людей, а потом ему говорят: вот мы здесь такие вещи приняли, социальный конфликт мы породили, а теперь ты ищи нам деньги из федерального бюджета», – предупредил Шеин.

По его оценке, всероссийский закон о реновации нуждается в серьезных правках, иначе опыт Астрахани будет распространён по всей стране. Так, люди должны иметь право выбрать – получить выкупную стоимость или новое жилье взамен квартиры, которую власти решили отнять для передачи земли застройщику. «Это не история, когда людей отправляют на улицу в буквальном смысле. Выкупная цена должна соответствовать рыночной стоимости квадратного метра», – подчеркнул он.

Шеин обратил внимание депутатов, что их собственные дома и квартиры «могут в ту же историю попасть», поскольку отныне по закону о всероссийской реновации под «территорию комплексного развития» подпадают даже не аварийные здания.

В этой ситуации парламентарий предложил Госдуме взять ситуацию с «всероссийской реновацией» под комплексный контроль.

Москва, Татьяна Дорофеева

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