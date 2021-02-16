«Это покушение на личные права граждан»: «Единороссы» в Госдуме утвердили новые штрафы и запреты для соцсетей

Обсуждение новой инициативы представителей «Единой России» о предвыборной агитации в соцсетях вылилось в Госдуме в бурную дискуссию. Соавтора законопроекта, главу думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянову обвинили во введении коллег в заблуждение, ее творчество назвали «абсолютно репрессивным», и поставили в упрек невыполненное обещание провести публичные слушания. Тем не менее, проекты законов были продавлены «партией большинства» во втором чтении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Савастьянова, представляя законопроект, несколько раз повторила, что инициатива не ужесточает существующие правила агитации и не ограничивает право граждан на свою позицию, мнение и, в том числе, право на агитацию. Нормы об агитации в целом всего лишь распространяются на агитацию в Интернете, поскольку этот сегмент пока выпадал из поля зрения надзорных органов. Все, что касается информации и агитации должно регулироваться одними нормами, считают авторы документа – независимо от того, где эта агитация или информация появились.

В ходе обсуждения авторы поправок, которые профильный комитет под председательством Савастьяновой решил отклонить, попросили вынести их на отдельное голосование.

«Не могу согласиться с Ольгой Викторовной, которая говорит, что данный законопроект не меняет, не вводит, не ограничивает, – заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. – Да, этот не ограничивает, он просто передает право ТИКам применять законодательство о выборах ко всем пользователям Интернета».

Парламентарий предложил убрать из закона физлиц-пользователей Интернета, которые просто высказывают в соцсетях свое мнение. «Какое правовое основание у ТИКов – лишать права гражданина пользоваться своей собственностью, своим аккаунтом? Это незаконно и не соответствует никаким буквам и духу свободе пользования интернетом!» – возмущенно сказал Нилов.

«Никакой ТИК или ЦИК не имеет права в части ограничения тех вопросов, о которых вы говорите», – спокойно заявила в ответ Савастьянова, перечислив законы о выборах, в которые не вносятся изменения. «У граждан было и остается право на свою позицию, мнение, комментарий, в том числе на агитацию, которое было установлено ранее принятыми федеральными законами», – сказала она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил поправку Нилова на голосование, несколько раз с нажимом повторив, что «комитет против принятия». В итоге поправка была ожидаемо отклонена.

«У комитета не было единодушного мнения, – возразил после этого депутат от КПРФ Алексей Куринный, и напомнил, что Савастьянова обещала организовать парламентские слушания по такому резонансному проекту закона, однако так их и не провела. – Абсолютно репрессивный законопроект по своей сути».

Парламентарий подчеркнул, что законопроект вводит прямое действие избирательного законодательства на индивидуальных страницах обычных россиян в Интернете. «Любой контент, который будет размещен, может быть признан ТИК противоречащим избирательному законодательству, а таких признаков великое множество – от упоминания партии в любом контексте до призыва голосовать за нее. Комиссия может признать это нарушениям, обратиться в Роскомнадзор, он заблокирует, а потом еще и оштрафует – это следующий законопроект», – объяснил Куринный.

«Мы считаем, что это покушение на личные права граждан», – подчеркнул он.

Поправка Куринного также выводила из-под действия нового законопроекта страницы физлиц и компаний в соцсетях, которые не являются СМИ и для которых распространение информации не является профессиональной деятельностью. Это предложение тоже было заблокировано. «Я на комитете не давала никаких обещаний ни по парламентским слушаниям, ни по круглому столу», – попыталась оправдаться Савастьянова.

В итоге «единороссы» продавили законопроект в первом чтении 307 голосами в поддержку при 95 против и одном воздержавшемся.

Точно также единороссы заблокировали поправки оппозиции ко второму законопроекту, устанавливающему ответственность за агитацию в Интернете. Экс-сотрудник милиции и налоговой полиции, депутат от Тюменской области «единоросс» Николай Брыкин заявил, что предложенное коммунистами снижение штрафов до 1-1,5 тыс рублей «делает бессмысленным принятие самого законопроекта» – который предусматривает штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей за незаконную агитацию в Интернете.

Этот законопроект во втором чтении был принят 306 голосами «за» при 102 «против».

Внесенные меньше месяца назад законопроекты Госдума по предложению Ольги Савастьяновой и Николая Брыкина согласилась поставить в завтрашнюю повестку для рассмотрения в третьем, окончательном чтении. Напомним, что с такой же ошеломительной скоростью нижняя палата парламента принимала «законы Вяткина», ужесточающие правила организации и проведения митингов и ответственность за нарушение этих норм.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.02.21

Онищенко о мутациях коронавируса: «Ему стало неуютно, он старается выживать». / «Отдельные чиновники Минстроя, похоже, заигрались»: в Госдуме предупредили о политических рисках «всероссийской реновации». / Jaguar объявил о полном отказе от ДВС в пользу электродвигателей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»