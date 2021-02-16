Правительство РФ готово разрешить полный и безусловный отзыв согласия на обработку персональных данных

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроект об уточнении порядка обработки персональных данных. Ко второму чтению документа правительство обещало учесть возможность безусловного и полного отзыва согласия гражданина на обработку такой информации, заверил заместитель министра цифрового развития РФ Олег Иванов.

Как пояснил на пленарном заседании Госдумы чиновник, новый законопроект, в частности, уточняет порядок обезличивания персональных данных и получения согласия на их обработку, позволяет заменять персональные данные гражданина индивидуальным идентификатором.

«Почему уже существующий ИНН или страховое свидетельство не является подобным элементом?», – поинтересовался депутат от КПРФ Алексей Куринный. По словам Иванова, ИНН вполне может являться таким идентификатором, это предусмотрено федеральным законом «О персональных данных».

Коллега Куринного по фракции Ольга Алимова со своей стороны обратил анимание, что сфера обработки персональных данных очень чувствительна для жителей России. «Особенно остро стоит вопрос о возможности отзыва согласия на обработку персональных данных, который хотя и может быть осуществлён, но фактически обработка все равно продолжается без согласия человека, – пояснила парламентарий. – Готово ли правительство установить возможность безусловного и полного отзыва согласия?». Замминистра заверил, что это «один из ключевых вопросов, которые обсуждались при подготовке этого законопроекта». «Мы, безусловно, должны ко второму чтению это учесть. Возможность субъекта персональных данных отзывать ранее данное согласие – это один из вопросов, который обязательно будет включен ко второму чтению», – пообещал он.

В первом чтении проект закона был принят 307 голосами «за».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.02.21

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