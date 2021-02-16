Теперь и Минсельхоз РФ: штрафы для граждан за сокрытие падежа скота вырастут в 10 раз

Минсельхоз РФ решил повысить в десять раз штрафы для россиян за нарушения ветеринарного законодательства. Поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его новым составом о повторном нарушении. Замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев пояснил, что речь идет, в частности, о сокрытии информации о внезапном падеже или массовых заболеваниях животных.

Как сообщил, в свою очередь, член комитета по госстроительству Олег Быков, авторы закона отмечают, что существующий размер штрафов не останавливает нарушителей. «При этом имеется статистический рост случаев рецидива нарушения ветеринарного законодательства», – прочитал он.

Комитет концепцию документа поддержал, однако с рядом замечаний. «В приложенных к законопроекту материалах не содержится обоснований десятикратного увеличения размера штрафов для граждан, тогда как для юрлиц санкции предложено увеличить в три раза», – пояснил он. При этом Минсельхоз предложил сократить время принудительной приостановки работы предприятий-нарушителей с 90 суток до 30-ти.

Такие планы раскритиковали представители думской оппозиции. В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание на скандальные инциденты в регионах. «У нас в Ростовской области под видом свиной чумы убили 600 тысяч частного поголовья, – рассказал он. – Потом выяснилось, что это зашла «Русская свинина», и чтобы конкурентные вопросы возможного заражения решить, специально через чиновников сподобили постановление. Разве увеличения санкций от такого произвола спасет?»

«Это несет признаки уголовных деяний», – сообщил в ответ замминистра Лебедев.

Депутат от КПРФЙ Юрий Синельщиков со своей стороны предложил Минсельхозу усилить пропаганду в области ветеринарии, чтобы профилактировать болезни животных – а не взыскивать огромные штрафы с тех, кто и так уже наказан падежом скота.

«Родина несет убытки в миллиарды рублей, – с пафосом заявил в ответ Лебедев. – Каждый год по стране эти ЧС от ящура, от гриппа птицы». Порядок на территории страны, по его словам, поможет установить увеличение штрафов с 500 до 5 тысяч рублей для частников, а также наказание за повторные нарушения.

«Может, для начала надо ввести предупреждения [для предприятий]? – предложила депутат Наталья Боева. – Если уже не дисциплинированные, тогда вносить штрафы».

Несмотря на претензии о слишком резком росте размера штрафов для населения, в первом чтении законопроект единогласно поддержали 385 депутатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.02.21

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