«США бросили нам перчатку»: в Госдуме заявили о «гонке социальных достижений»

США отказались от «гонки вооружений» с Россией как от заведомо проигрышной – вместо этого, Америка начала «гонку социальных достижений», установив у себя минимальный размер оплаты труда на уровне, который в перерасчете составляет 10 тысяч рублей в день. Об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов, подчеркнув, что «нам брошена вот такая перчатка».

«Сегодня г-н Байден и его администрация, на мой взгляд, отказались от гонки вооружений, – заявил парламентарий на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. – Это произошло, очевидные шаги сделаны: СНВ-3, «Открытое небо» следующая позиция. Потому что они поняли, что участвовать в гонке вооружений – заведомо проигрышное дело для Америки. На ближайшие 10 лет Америка проигрывает по всем статьям».

При этом, как считает «эсер», «просто так сидеть они не будут» – поэтому Соединенные штаты предложили России другое соревнование: «гонку социальных достижений и преобразований». В частности, администрация президента Байдена установила в США увеличение минимальной оплаты труда до 15 долларов в час.

«15 долларов в час – это 10 тысяч рублей в день, – подчеркнул Нилов. – Вы понимаете, какая перчатка брошена нам? И чем нам отвечать? Двенадцатью тысячами в месяц на это? По воле вот этого нашего министерства социального, под руководством господина Топилина, который 15 лет водил по дну чищены наш народ с потребительской корзиной. 15 лет мы говорили про эту корзину, а с 1 января этого года закон о потребительской корзине не действует, пришел новый… И что, опять будет водить нас 15 лет с этой медианой средней зарплатой? Это бред абсолютный! Напомню, нам брошена вот такая перчатка».

Депутат полагает, что для определения бедности в России обязательно нужно использовать потребительскую корзину, реальный размер которой, согласно расчетам «эсеров», составлял 31 тысячу рублей.

«МРОТ в России не может быть 12 тысяч рублей! Если не будет принято решение о повышении МРОТ, я думаю, абсолютном большинству коллег из Государственной думы просто не надо больше ходить на выборы. Побойтесь гнева народного», – сказал Нилов.

Парламентарий обратил внимание, что зарплата топ-менеджеров госкорпораций неуклонно растет – сегодня руководители Сбербанка, например, получают в 232 раза больше, чем простой сотрудник банка. «В Роснефти – в 427 раз, – уточнил он. – Но лидером является группа X5 – в 905 раз зарплата топ-менеджмента больше, чем зарплата простых тружеников».

Москва, Татьяна Дорофеева

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