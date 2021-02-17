В Госдуме вопрос о назначении членов ЦИК вызвал неожиданные споры

Вопрос о назначении членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, который Госдума должна рассмотреть сегодня, вызвал споры уже в начале пленарного заседания. Как выяснилось, до прихода в зал парламентарии не имели возможности изучить материалы. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что не разъяснена даже процедура обсуждения вопроса, которая, как сказано в повестке, была утверждена ранее Советом думы.

Комментируя эти претензии, глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова заявила, что процедуру рассмотрения вопроса о назначении членов ЦИК накануне утвердил Совет Госдумы, и тогда же было принято решение разместить материалы к вопросу в электронной базе данных. «Все материалы есть», – заверила она.

«Да, и секретариат мне подтверждает, что в электронной базе все закачано», – подтвердил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Действительно, вот здесь [в зале] в базе данных материалы по 49 вопросу [о назначении членов ЦИК] есть. Но депутаты готовятся к заседанию на основании той базы, которая у нас есть в компьютерах, а не в зале заседаний, – возразил Иванов. – И я все-таки прошу разъяснить об утвержденной процедуре [обсуждения вопроса]. В размещенных здесь материалах о ней ничего нет».

«Мы процедуру на Совете Государственной думы обсуждали, и утвердили, она во всех фракциях есть. Давайте дойдем до этого вопроса, и тогда процедура будет более подробно разъяснена», – с возмущением ответил Жуков, отметив, что ему в президиум принесли документ о процедуре обсуждения 49 вопроса, однако оглашать ее он не станет.

Вопрос о назначении членов ЦИК согласно повестке дня Госдума рассмотрит сегодня на пленарном заседании в фиксированное время – в 15:00.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.02.21

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