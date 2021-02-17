Госдума поддержала санкции для банков за нарушения при взыскании долгов с россиян

Для банков за нарушения при взыскании долгов будут установлены санкции, как для коллекторских агентств. Соответствующий правительственный законопроект сегодня приняла Государственная дума в первом чтении. По словам заместителя министра юстиции Андрея Логинова, судебные приставы регулярно получают обращения должников о нарушениях со стороны кредитных организаций, однако банки пока не являются субъектами административного правонарушения.

Суды также отказываются привлекать банки к ответственности потому, что кредитные организации не указаны в соответствующих статьях Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), подчеркнул член комитета Госдумы по госстроительству Зариф Байгускаров. «Комитет поддерживает концепцию законопроекта, но у нас есть замечания», – отметил он.

Фактически при принятии закона банки и микрофинансовые организации будут подлежать двойному контролю – существующему со стороны ЦБ РФ, и предлагаемому проектом закона со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По предложению Минюста поправки будут внесены в КоАП РФ. Штрафы для должностных лиц составят от 20 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических – от 50 тысяч до 500 тысяч, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Полномочия по рассмотрению таких дел Минюст предложил возложить на должностных лиц ФССП.

Тем не менее, законопроект вызвал вопросы у парламентариев. «А вы не считаете, что для того, чтобы закончить с [проблемами] с микрофинансовыми [организациями], их просто надо закрыть? – обратился к Логинову депутат от КПРФ Николай Коломейцев. – А мы берем и разрешаем еще кредитным организациям учреждать МФО. Это же преступление!»

«Этот вопрос носит совсем выходящий за рамки данного законопроекта характер, – пояснил Логинов. – Я как гражданин тоже готов разделить позицию, что жить в долг – ситуация достаточно опасная и чреватая разными негативными последствиями. Но вместе с тем сегодняшняя экономическая жизнь подталкивает многих именно к такому образу жизни. Где найти грань между защитой интересов? Очень сложно. Но гасить из-за этого целые финансовые институты, отрасли, которые тщательно отрегулированы законодательством будет непродуманным шагом».

Представители фракции «Справедливая Россия» решили поддержать законопроект. «Мы бы вообще закрыли все МФО и коллекторских агентства, – заявил депутат Валерий Гартунг. – Но пусть хотя бы такой небольшой шаг». При этом парламентарий подчеркнул, что приостановка деятельности банка на 90 дней накажет в больше степени клиентов этой кредитной организации.

«Приостановка деятельности Сбербанка приведет к коллапсу финансовой системы страны, – пояснил он. – Поэтому хотелось бы, чтобы ко второму чтению вы это поправили».

В результате в первом чтении законопроект поддержали 402 парламентария, против проголосовали двое, воздержавшихся не было.

Законопроект был внесен правительством РФ в июле прошлого года. В пояснительной записке к документу сказано, что незначительность административного наказания для МФО и банков провоцирует все новые нарушения. «Так, например, за период 2017-2019 годов в отношении микрофинансовой организации ООО МКК «ВЕБ-ЗАЙМ» судами вынесено 140 решений о присуждении административных штрафов на общую сумму 4,8 млн рублей, в отношении микрофинансовой организации ООО МК «Мигкредит» – 77 решений на общую сумму 3,041 млн рублей», – говорится в документе.

Москва, Татьяна Дорофеева

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