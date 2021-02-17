«Вам не кажется это несправедливым?» Госдума одобрила преференции для детей силовиков, поступающих в «свои» вузы

Дети сотрудников силовых структур при поступлении в профильные вузы будут иметь преимущество перед обычными россиянами. Соответствующий законопроект сегодня в первом чтении приняла Государственная дума. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция пыталась обратить внимание на несправедливость предлагаемых норм, но партия «большинства» продемонстрировала собственное понимание «справедливости» и продавила нововведение.

Документ был внесен в декабре прошлого года тремя депутатами от «Единой России»: это выпускник университета МВД Александр Хинштейн, экс-помощник председателя КГБ СССР Вячеслав Никонов и экс-первый зампредседателя Следственного комитета РФ Василий Пискарев.

По словам Хинштейна, закон призван устранить социальное неравенство, которое авторы документа усмотрели в том, что дети военных имеют преимущество при поступлении в военные вузы, а дети сотрудников Росгвардии поступают в профильные вузы на общих основаниях. «Мы видели публикации о том, что депутаты хотят ввести новую касту, создается «белая кость», новое дворянство. Нет, коллеги, – сказал Хинштейн. – Преимущественное право означает: когда ребенок из семьи сотрудника Росгвардии успешно сдает выпускные экзамены в школе и получает балл ЕГЭ, достаточный для поступления в вуз, затем – успешно сдает вступительные экзамены в вуз, находящийся в ведении МВД и Росгвардии, а на одно место претендуют набравшие одинаковое количество баллов, то по нашему законопроекту приоритет будет отдан ребенку из семьи сотрудника органов внутренних дел».

Парламентарий несколько раз повторил, что такая конструкция уже действует в отношении детей из семей военнослужащих, и в этом проявляется дискриминация детей росгвардейцев. При этом Хинштейн напомнил о дискуссии с депутатом от КПРФ Олегом Смолиным, который предлагал ввести аналогичный порядок приема в профильные вузы для детей медиков и учителей. «Если сможет профильный комитет выработать такую конструкцию, тогда <…> мы такую инициативу внесем», – пообещал Хинштейн, и попросил коллег «не сравнивать между собой детей из семей сотрудников [силовых ведомств], детей из семей врачей и так дальше».

«Социальная справедливость должна быть одна для всех! – с пафосом заявил Хинштейн. – Если для семей военнослужащих такие льготы есть, они должны быть и для детей сотрудников полиции, которые несут точно такую же службу и точно так же служат Родине».

Комитет по образованию и науке идею трех депутатов – выходцев из силовых ведомств поддержал. По удачному совпадению, председателем комитета является один из авторов законопроекта Вячеслав Никонов.

В ходе дискуссии депутата от КПРФ Юрий Синельщиков поинтересовался, точно ли в России надо создавать династии полицейских. «Есть ли какие-то исследования на эту тему? Расчеты?» – спросил он. Из ответа Хинштейна следовало, что никаких исследований и расчётов нет – просто «династии полицейских и сотрудников Росгвардии есть, и это очень хорошо, когда каждое поколение в семье считает своим долгом служить Родине на тех участках, на которых они находятся».

«Закон не о том, чтобы наделить кого-то новыми правами <…>, – заверил Хинштейн. – Закон про то, что подходы должны быть едиными».

Тем не менее, депутаты обратили внимание коллеги, что в России проводили реформы образования как раз для того, чтобы уравнять шансы выпускников при поступлении в вузы, и отменить «разделение по крови». Однако соавтор инициативы с усталым видом в очередной раз повторил, что военные имеют такие преференции, а дети полицейских – нет, и это представляется очень несправедливым.

Депутат от ЛДПР Серей Иванов со своей стороны поинтересовался, насколько появление таких преференций для детей силовиков будет справедливо по отношению к обычному российскому парню, который после школы решил поступать в вуз МВД или Росгвардии, готовился, тренировался, и в итоге был отодвинут на второй план – потому что сыграло преимущественное право ребенка силовика. «У него нет таких родителей, но сдал все экзамены так же. Вам не кажется это несправедливым?» – обратился Иванов к представителю думского комитета по образованию Ольге Пилипенко.

«Абсолютно не кажется», – отрезала она, и вновь повторила тот же тезис о детях военных, у которых преимущество при поступлении давно есть, а у детей росгвардейцев до сих пор нет.

За законопроект в поддержку детей силовиков проголосовало 354 парламентария. Двое депутатов все же решили воздержаться.

Москва, Татьяна Дорофеева

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