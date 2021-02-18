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Четверг, 18 февраля 2021, 13:45 мск

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Россияне смогут узнавать об аварийности своего дома из выписки ЕГРН

Россияне смогут узнать из выписки из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), является ли жилье аварийным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие поправки в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» сегодня одобрил комитет Госдумы по государственному строительству.

В настоящий момент, по словам соавтора законопроекта, депутата Натальи Костенко, россияне могут получить такую информацию только в местных органах власти – а в итоге получается, что одних и тех же собственников чиновники по несколько раз выселяют из аварийных домов.

«Сегодня люди нигде не могут получить информацию о статусе аварийности своего жилья, – пояснила Костенко на заседании комитета. – Самый оптимальный вариант – писать письма в органы местного самоуправления, где есть такая информация, но понятно, что если ты покупаешь квартиру, то по каждому варианту не будешь запрашивать у муниципалитета [информацию], не является ли этот дом аварийным». В итоге получается так, что власти выселяют из аварийного жилья одних и тех же людей по несколько раз, подчеркнула депутат.

«Кроме того, этим пользуются мошенники, которые массово скупают квартиры в аварийных домах, чтобы потом государство у них выкупало это имущество», – сказала Костенко, однако тут же признала, что «в последний раз когда мы принимали закон о расселении, то там мы очень сильно изменили правила компенсации людям за жилье, и она, ну, сильно снизилась».

«Из-за этого люди уже не могут купить нормальное жилье, и будут покупать дешевое, а дешевое это значит, в том числе, аварийное», – отметила парламентарий.

В этой связи, отметила парламентарий, в поправке к закону указано, что в выписке о недвижимости из ЕГРН должен быть указан статус аварийности дома. Это позволит повысить информированность граждан о состоянии объекта. Отвечая на вопросы коллег Костенко уточнила, что речь идет именно о режиме аварийности, а не о степени износа здания и коммуникаций.

Новые поправки об указании в выписке статуса аварийности дома поддержали и Минстрой, и правительство РФ. Комитет одобрил законопроект, и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в апреле прошлого года, его авторами выступили депутаты Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Сергей Пахомов и Андрей Красов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.02.21

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