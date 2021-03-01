Нидерланды не согласны на пересмотр соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения

Россия, скорее всего, откажется от соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов сегодня на заседании комитета Совета Федерации по международным делам. Соответствующий законопроект правительство РФ внесет в Госдуму в марте.

Замминистра уточнил, что поправки уже внесены в соответствующие соглашения с Кипром и Люксембургом, сейчас проходят финальные стадии ратификации протокола о внесении изменений в соглашение с Мальтой. «Также мы находимся в процессе переговоров с Голландией, – сообщил Сазанов. – Но, к сожалению, коллеги из Голландии не поддержали наше предложение об изменении соглашения, поэтому сейчас в правительство РФ уже внесен законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с коллегами из Голландии».

В Госдуму законопроект планируется внести в марте этого года, сообщил чиновник. «Соответственно, при прохождении всех процедур, в конце марта или начале апреля он должен поступить в Совет Федерации», – уверенно заявил Сазанов.

По словам замминистра финансов РФ, денонсация соглашения будет означать, что все выплаты пассивных доходов из РФ – таких, как роялти, процентные доходы, различные лицензионные платежи будут облагаться в России по ставке 20%. «В отношении выплат дивидендов по ставке 15%. Никаких исключений не будет, которые сейчас предусмотрены соглашением об избежании двойного налогообложения», – пояснил чиновник, подчеркнув, что денонсация соглашения будет «первым прецедентом в новейшей истории России». Всего РФ заключила аналогичные соглашения с 84 юрисдикциями.

«Кроме этого, сейчас рассматривается вопрос об инициировании переговоров о внесении аналогичных изменений в соглашения с Гонконгом и Швейцарией. На данный момент по этим двум юрисдикциям окончательного решения правительством РФ не принято», – сказал Сазанов.

В Минфине отмечают, что поправки в Соглашение с Мальтой призваны исключить схемы, при которых большая часть доходов российского происхождения выплачивается российским бенефициарам через Мальту, где зарегистрированы компании. Доходы через такие точки проходят транзитом. «Протоколом устанавливается режим налогообложения источника доходов в отношении процентов и дивидендов на уровне 15% с рядом изъятий для институциональных инвестиций», – пояснил он.

По его словам, соглашения были заключены со странами, в которых предусмотрен для холдинговых компаний «крайне привлекательный уровень внутреннего налогообложения, то есть проценты, которые поступают из РФ в эти страны, при выплате в третьи страны или конечным получателям, физлицами, в целом не облагаются налогами». В итоге вместо положенных 20% по налогу на прибыль и 13-15% по НДФЛ бенефициары компаний платили только от 0 до 5%.

Москва, Татьяна Дорофеева

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