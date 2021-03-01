«Два миллиона человек должны реагировать…» В СовФеде призвали жителей Крыма выходить на улицы

В Совете Федерации призвали жителей Крыма и Севастополя реагировать на заявления международных политиков об аннексии Россией полуострова. В частности, как пояснил глава комитета верхней палаты парламента по международной политике Константин Косачев, речь идет о заявлении главы комитета министров Совета Европы Хайко Мааса.

«Если вы сейчас зайдете на сайт Совета Европы, там новость №1 сегодня <…> на главной странице «Семь лет аннексии Крыма Россией. Заявление председателя комитета министров Хайко Мааса», – сообщил Косачев. – И это первая страница сайта! <…> Мне не хватает здесь реакции жителей Крыма. Те два миллиона человек, на мой взгляд, на каждое такое беспардонное заявление должны реагировать».

«И там в Крыму, и может быть здесь, в Москве, перед представительствами соответствующих посольств. Чтобы они понимали, что связываются не только с Россией, как с государством <…>, но они посягают на волю людей, которые живут в Крыму», – заявил Косачев, подчеркнув, что высказывает свою личную точку зрения. «Мы не должны что-то организовывать, подвозить автобусами. Но, по моему убеждению, это должно задевать крымчан, и они должны выходить на улицы, должны демонстрировать, что это они живут в Крыму, и это их судьбы. Мне порой этого не хватает», – заключил он.

«Необязательно сейчас никуда ходить, – вступил в дискуссию сенатор, глава временной комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов. – Закидайте их письмами. Меня же вот закидывает эта шантропа письмами. А они чего отсиживаются? Всем послам сообщать мнение крымчан, причем не от имени какого-то большого руководителя, а от…»

«Так им помочь надо, крымчанам», – послышался голос из зала. «Естественно, надо помочь. <…> А если они будут каждый день получать на каждый такой писк по 20-30 тысяч писем, наверное, через некоторое время какое-то отрезвление появится», – пояснил Климов.

При этом члены комитета Совфеда сошлись во мнении, что в российских СМИ отсутствует взгляд населения Крыма на воссоединение с Россией – и тем более подобных публикаций и сюжетов нет в повестке отечественных средств массовой информации за рубежом.

«Мы сами себе ничего не рассказываем, а столько делается! Мы мост построили, дороги, финансирование идет, зарплаты выросли, – заявил сенатор от Мордовии Сергей Кисляк. – Кто об этом знает? В эфирах, даже в наших эфирах только те, кто поливает нас грязью! Это проблема».

«Иностранные агенты», – раздался сочувствующий голос из зала.

Сегодняшний эфир радиостанции «Эхо Москвы» со звонками от крымчан, которые жаловались на проблемы, в комитете сочли постановочным. «Пока я доехал до Совета Федерации, я не так далеко живу, – рассказал Кисляк. – Я услышал четыре звонка. Все четыре гадкие до предела. Я не сомневаюсь в том, что [это все постановочные]».

Отметим, что на официальном сайте Совета Европы, действительно, опубликовано заявление Мааса, в котором говорится, что его комитет осуждает акт «незаконной аннексии, которая представляет собой нарушение международного права». «Я призываю Россию полностью соблюдать международное гуманитарное право и международные стандарты в области прав человека, в том числе путем предоставления беспрепятственного доступа в Крым и Севастополь региональным и международным механизмам мониторинга прав человека, а также неправительственным правозащитным организациям», – подчеркнул Маас.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.03.21

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