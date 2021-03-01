Федот Тумусов: «Эсеры» готовятся разрушить в Госдуме монополию «Единой России»

Объединение «Справедливой России» с партиями «За Правду» и «Патриоты России» способно обеспечить мультипликативный эффект, что позволит «эсерам» разрушить монополию «Единой России» в Госдуме. Об этом заявил депутат нижней палаты российского парламента, лидер якутского регионального отделения «Справедливой России» Федот Тумусов, выступая сегодня на пресс-конференции.

«Считаю, что изменения полезны и имеют мультипликативный эффект, который выразился в повышении рейтинга партии. Да, объединение воспринимают критично, но это и хорошо. На самом деле сошлись интересы, можно сказать, что звезды. Главное – это создать сильную фракцию в Госдуме. Перед нами стоит задача разбить монополию «Единой России», и это реально», – считает Тумусов, слова которого цитирует Sakhaday.ru.

По словам парламентария, на выборах в Госдуму поставлена задача выигрывать по одномандатному округу и по партийным спискам. «Если не будет конфронтации, то от Якутии может пройти 4 депутата. Но количество депутатов зависит от руководства республики. В других регионах как работают? Глава Татарстана приезжает в Москву и собирает всех депутатов Госдумы. У нас, к сожалению, другие традиции. Наша партия однозначно пройдет, по стране мы наберем 15% или 20%. Мы настроены на серьезную борьбу», – пояснил Тумусов.

Комментируя преобразования внутри партии, лидер якутских «эсеров» отметил, что избран в состав президиума нового объединения, в котором, скорее всего, продолжит курировать здравоохранение и национальную политику. «Думаю, эти направления за мной и останутся», – сказал он.

На региональном уровне лидером якутских эсеров останется сам Тумусов. При этом будет введена должность заместителя председателя, которую займет нынешний секретарь отделения Юрий Григорьев, а его пост будет предложен Александру Жураковскому.

«Нам нужны сильные люди, мы будем их приближать, помогать реализовывать их интересы и амбиции. Жураковский является сильным экологом, общественником, и мы намерены его поддержать. Недавно, благодаря нашей помощи, он стал членом центрального политсовета партии», – пояснил Тумусов.

Якутск, Светлана Антонова

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