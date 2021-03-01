«Мы должны осознать себя отдельной цивилизацией»: в Госдуме ждут решения Путина о выходе России из Совета Европы

России надо быть готовой к выходу из Совета Европы. Об этом сегодня в Совете Федерации на «круглом столе» на тему «25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация» заявил заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его оценке, в этом случае РФ способна создать собственный суд по правам человека и другие правозащитные институты, к которым сегодня прибегают граждане страны.

«Первое: мы должны пересмотреть свою роль в этой организации. Второе – мы должны быть готовы ее покинуть, – заявил Толстой. – В случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем. Окончательное решение у нас во внешней политике принимает глава государства, президент РФ. По всем тем решениям, которые до этого были приняты, мне кажется, что это ровно в этой логике находится – да, мы должны быть готовы к этому и должны думать о том, каким образом мы будем формировать те или иные органы, которые придут на смену, если мы вдруг выйдем из Совета Европы».

При этом Толстой подчеркнул, что при необходимости РФ может создать собственный ЕСПЧ «вместе с союзниками, если они у нас есть». «А если их нет, значит, мы можем создать внутри правовой нашей системы дополнительный механизм контроля, который удовлетворит чаяния наших граждан в части защиты их прав», – полагает он.

«Мы должны осознать себя отдельной цивилизацией. Пока мы этого не сделаем, мы будем продолжать плестись в хвосте у этих западно-европейских ценностей и отчитываться о выполнении обязательств, которые не мы на себя брали», – заявил Толстой, сравнив делегации других стран Парламентской ассамблеи с 33-мя «гопниками в кедах», которые «плюют вам просто в лицо».

«Почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось крайне мало», – сказал вице-спикер Госдумы, сообщив, что там не поддерживаются темы, которые российская делегация считает объединительными. В частности, как он пояснил, речь шла, в том числе, о социальных проблемах, сфере здравоохранения и искусственный интеллект.

«Никто про это разговаривать не собирается, от нас требуют процедуры мониторинга, решения ЕСПЧ абсолютно неправовые, в том числе по требованию освобождением Навального. Это вызов», – считает Толстой.

Парламентарий сообщил, что лично он не видит никакой объединительной повестки в Парламентской ассамблее на ближайшие десятилетия. «Мы с вами, уважаемые депутаты и сенаторы, до конца не осознаем интересы нашей страны во внешней политике», – констатировал он.

По его словам, Россия вступила в Совет Европы для достижения политических целей президента Бориса Ельцина перед выборами. Между тем, это организация западного блока, условия которой РФ пришлось принять, и сегодня «этот блоковый подход окончательно восторжествовал, другого подхода никакого не будет». «Потому что мы одни в этой организации (Парламентской ассамблее, – ред) представляем наши собственные интересы, как мы их понимаем», – рассказал Толстой, отметив при этом, что российская делегация не смогла ни найти союзников, ни понять, зачем РФ находится в этой организации.

Как считает вице-спикер Госдумы, пока это не изменится, «все так и будет: конфронтационный подход, преследование по политическим вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Европы». Толстой заявил, что те страны, которые считались союзниками, «почему-то голосуют против нас».

Он также пояснил, что все подписанные Россией 68 договорно-правовых актов и Конвенций не перестанут быть частью ее правовой системы, если страна выйдет из Совета Европы. «Эта идея, что мы там находимся ради конвенций – ну простите меня, огромную пользу приносит ведомствам, всем нравится ездить в командировки, но ради командировок представителей ведомств я не считаю возможным унижение нашей страны, которое происходит там во время всех этих дискуссий», – заявил Толстой, пояснив, что в последний раз выпады касались лично президента РФ. «Ждут, что мы как-то физически будем что ли сдачи давать?» – с напором заявил он.

«Имеет ли смысл нам оставаться в Совете Европы? – в свою очередь, задал вопрос глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. – Является ли это фактором положительной обратной связи для России, для нашей внешней политики, для роли и места России в будущем мировой и европейской архитектуре, которая эти годы формируется – вот вопрос. Наверное, президент примет правильное решение, а мы все с этим согласимся».

Москва, Татьяна Дорофеева

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