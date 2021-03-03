Кремль назвал новые санкции ЕС и США вредными и бессмысленными

Кремль считает новые антироссийские санкции ЕС и США вмешательством во внутренние дела страны, что существенно вреди и так находящимся в плачевном состоянии отношениям с Брюсселем и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

«Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми, ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям, в данном случае – отношениям с Соединенными Штатами Америки и отношениям с Евросоюзом. Они являются ничем иным, как вмешательством во внутренние дела России. В целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения», – цитирует Пескова РИА «Новости».

По его словам, санкции носят абсурдный характер и во многом дублируют уже существующие ограничения. «С одной стороны, действительно, если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены санкции, так называемые санкции, ограничения, скорее, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами, ничего более. Точечные или не точечные, подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования. А главное, не имеющими ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только выражать недоумение», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что Москва готовит ответные меры, основанные на принципе взаимности. «Ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам. Безусловно, здесь принцип взаимности. От него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях. У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории», – заключил Песков.

Как сообщал «Новый День», накануне США и Евросоюз объявили о новых антироссийских санкциях против в связи с инцидентом с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Решение Брюсселя опубликовано в официальном журнале ЕС. В санкционный список добавлены глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор России Игорь Краснов и руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Вашингтон объявил о санкциях в отношении семи высокопоставленных российских чиновниках власти и 14 организаций.

Представитель американского Белого дома также официально заявил, что «перезагрузки» в отношениях с Россией не будет, в действия администрации нового президента США Джо Байдена в отношении России будут отличаться от политики Дональда Трампа.

По его словам, американские спецслужбы готовят доклад о «дестабилизирующих действиях» РФ по четырем направлениям. Через несколько недель по итогам этой работы Вашингтон примет дополнительные санкции против Москвы.

Москва, Александра Быстрицкая

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