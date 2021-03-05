Грозев не смог доказать причастности Пригожина к событиям к референдуму в Каталонии

Против журналиста Bellingcat Христо Грозева готовится судебный иск. Заявление составляют юристы компании «Конкорд» на основании публикации, содержащей клевету в адрес петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

В «Конкорде» рассказали, что порталы Swissinfo и EFE распространили фейковое расследование Грозева, в котором Пригожина назвали «причастным» к референдуму о независимости Каталонии, состоявшемуся четыре года назад.

Как известно, журналист Грозев и издание Bellingcat имеют дурную репутацию. Основной род их деятельности – создание и публикация сфабрикованной иностранными спецслужбами информации.

В пресс-службе «Конкорда» прокомментировали выход материала за авторством Грозева, назвав его клеветой. По словам журналиста, у Bellingcat есть возможность доказать вмешательство Пригожина в дела Каталонии, однако все приведенные им факты основаны на утверждении самого Грозева о том, что люди бизнесмена якобы были в стране накануне плебисцита. Обвинения, таким образом, лишены всякой доказательной базы и не имеют ничего общего с реальностью.

На этом основании юристы «Конкорда» уже готовят иски в отношении скандального журналиста и изданий, перепечатавших недостоверную информацию.

Кроме того, «Конкорд» обращается к представителям СМИ с просьбой помнить о важности фактчекинга перед тем, как публиковать любые материалы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.03.21

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