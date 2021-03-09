Мэрия Москвы пополнила свой «виш-лист» кандидатов в Госдуму

Московские власти увеличили список «своих» кандидатов на выборах в Госдуму по одномандатным округам. Как пишет «Коммерсантъ», поддержка может быть оказана экспертам ОНФ Татьяне Буцкой и Светлане Разворотневой, ректору РХТУ им. Д. И. Менделеева Александру Мажуге и известному публицисту Анатолию Вассерману.

По данным источников, близких к администрации президента и столичной мэрии, Вассерман может «получить» Преображенский округ №205. Он уже выдвигался там в 2016 году от партии «Справедливая Россия», но проиграл «единороссу» Антону Жаркову. Вассерман подтвердил, что планирует выдвигаться в Думу, но пока не определился, от какой политической силы: ему поступали предложения от разных партий и организаций, хотя он не исключает и возможности самовыдвижения.

Буцкой «определен» Перовский округ №204, который сейчас его представляет в Думе «единоросс» Сергей Железняк. Она подтвердила, что собирается участвовать в думских выборах, но прямо не сказала, готова ли выдвигаться от «Единой России», прямо не ответила. При этом Буцкая заявила, что поддерживает Владимира Путина и партию власти, когда они помогают ей решать проблемы граждан.

Разворотнева может баллотироваться по Нагатинскому округу №201, где в 2016 году победила «единоросс» Елена Панина. Разворотнева заявила, что переговоры с ней не велись, но возможность баллотироваться в Госдуму рассматривает.

Мажугу может заменить «единоросса», бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко в Тушинском округе №206. Однако пока он отказался комментировать информацию о своем возможном участии в выборах.

Как пояснила политолог Екатерина Курбангалеева, пока «общих подходов» в подборе кандидатов в Москве не прослеживается. «Похоже, пытаются подобрать более или менее приемлемых новых, в меру узнаваемых и лояльных кандидатов. Это такая попытка каждой кастрюльке (округу) найти свою крышечку», – считает эксперт.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что актер Дмитрий Певцов может пойти на выборы по Медведковскому округу №200, где в 2016 году был избран коммунист Денис Парфенов. Из действующих депутатов Госдумы, по словам источников, претендовать на переизбрание на данный момент могут единороссы Ирина Белых (Ховринский округ №207), Петр Толстой (Люблинский №199) и Дмитрий Саблин (Новомосковский №202).

Москва, Александра Быстрицкая

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