Госдума раскрыла коронавирусную статистику: депутаты не спешат прививаться

Почти 80% депутатов Госдумы не сделали прививку от коронавируса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании. «Переболело 35% от депутатского корпуса, 22% сделали прививки», – сказал он.

Володин дал понять, что депутаты должны более активно вакцинироваться. «Необходимо бережно относиться друг к другу. У Валентины Терешковой есть антитела – это следствие сделанной прививки. Жириновский одним из первых сделал прививку. Сергей Иванович Неверов сделал, Геннадий Андреевич Зюганов сделал, Сергей Миронов переболел. Коллеги, посмотрите, 35% переболело, всего 22% – сделали прививки», – уточнил Володин.

«Да, молодые легко болеют. Но последствия? Психика, сосудистая система, лёгкие им многое друге – все болячки начинают вылазить. Мы открыли и столовые, и буфеты, расшили список приглашаемых (в Госдуму)… но вирус никуда не ушел», – подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщал «Новый День», в России суточный прирост заболевших коронавирусом упал до пятимесячного минимума – впервые с 3 октября в стране выявили менее 10 тысяч новых случаев заражения Covid-19. За минувшие сутки подтверждено 9 445 случаев инфицирования, уточнил сегодня оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 09.03.21

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