«На кого мы работаем?» В Госдуме заявили о колоссальном недовольстве общества

В России колоссально растет недовольство общества в связи с социальным неравенством. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. По его словам, пора менять существующую систему.

Коломейцев обратил внимание, что глава российского государства Владимир Путин в своей давосской речи обозначил социальные и экономические вызовы, которые требуют реакции властей. «Не являясь ярым его поклонником, я аплодировал. Наконец-то мы вернулись к проблемам, которые волнуют Россию и мир. Но вернулись ли мы к этому в законодательных и бюджетных процессах?» – сказал он.

Депутат отметил, что последние 5 лет бюджет РФ вырос только на 10,5%, а корпоративная прибыль увеличилась на 52,3%. «А реальные доходы населения уменьшились на 7,9%. Только за последние два года корпоративная прибыль галопирует, когда нищета прогрессирует», – констатировал он.

Как считает парламентарий, необходимо выяснить, все ли средства используются целевым образом. «Хотелось бы, чтобы в отчете председателя Счетной палаты, который состоится 7 апреля, было проанализировано, куда же делись деньги 28 млн пенсионеров. Деньги, которые откладывали не только сами пенсионеры, но и работодатели в накопительную пенсию. Хотелось бы спросить, куда и как расходуются деньги ФНС. Понять, почему у нас деньги, которые при утверждении фондов обозначались для поддержки малоимущих в экстраординарных ситуациях не расходуются, когда у нас такая ситуация», – подчеркнул он.

Коломейцев также отметил, что в 2020 году, когда Россия боролась с пандемией, на 7 человек увеличилось представительство россиян в списке «Форбс». «При этом, по мнению экспертов, у нас число живущих за чертой бедности 35-41 млн, хотя по официальным данным Росстата – 21 млн. Тоже не мало. Вдумайтесь!.. Одни становятся сверхбогатыми, скорее всего, на те средства, которое государство выделяло, чтобы бороться с пандемией и не дать экономике обрушиться. А с другой – люди безболезненно выводят на Запад из страны деньги и не вкладывают их в нашу экономику. Несмотря на наши усилия – сделать наши внутренние офшоры и дать льготы во время пандемии», – подчеркнул депутат.

По его словам, социальная напряженность в России только нарастает. «Я уверен, что подавляющая часть из вас проводили разговоры с избирателями и слышали колоссальный рокот недовольства по поводу нарастающей безработицы, нищеты и нарастающего количества миллиардеров. Вдумайтесь – за 20 лет прошло пять пенсионных реформ. Многие люди на встречах говорят, что они, вероятно, придумывались, чтобы умыкнуть деньги, а не для того, чтобы улучшить состояние пенсионеров», – сказал Коломейцев.

При этом депутат выразил уверенность, что тактика властей, направленная не на решение проблемы, а на ужесточение запретов, только ухудшает ситуацию. «За три месяца мы приняли 15 законов, которые резко ограничили возможность выступать законно, в том числе в Интернете. Ну мы на кого работаем? Нельзя закрыть рот, если не решаются насущные проблемы людей», – заявил он.

Вместе с тем Коломейцев обратил внимание, что именно нерешенные социально-экономические проблемы могут быть причиной того, что президент РФ до сих пор не выступил с посланием к Федеральному собранию. «Я думаю, поэтому и не выносится очередное послание президента. Предыдущее было направлено на борьбу с бедностью, на поддержку семей. А как мы их выполнили? 70% семей с детьми, по мнению Топилина, живут на выплаты меньше прожиточного минимума. Пенсия не позволяет выживать и покупать одежду», – констатировал депутат.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 09.03.21

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