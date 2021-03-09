Федот Тумусов: Вызывает недоумение предложение «единоросса» сажать в тюрьму за новости о росте цен

Инициатива представителя «Единой России» Анатолия Выборного об уголовном наказании за «фейки» о повышении цен вызывает недоумение. Об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России», Федот Тумусов. По его словам, коллеге по нижней палате парламента следовало бы посетить обычный магазин.

«Предложение моего коллеги по Госдуме Анатолия Выборного (ЕР) отправлять в колонию на три года за распространение слухов о повышении цен на продукты, вызывает… недоумение. Не знаю, когда он был в магазине последний раз – но советую ему все же пережить на себе этот травмирующий опыт. Дело в том, что не нужно никаких слухов, достаточно просто посмотреть на ценники: они успешно и стабильно (вот тут у нас, безусловно, стабильность) растут год от года, месяц от месяца», – пояснил Тумусов в комментарии в «Фейсбуке».

«Коллега Выборный утверждает, что слухи распространяют иностранные торговые сети, чтобы приблизить свои цены к мировым. Ну что ж, готов провести хоть для всей Госдумы экскурсию по якутским магазинам и рынкам: попробуем сначала найти «иностранные торговые сети», а потом я покажу, что и сколько стоит. Никаких слухов, только правда», – добавил парламентарий.

При этом Тумусов обратил внимание на цены в одном из самых доступных магазинов Якутска. «Сыр – самый обычный, мягкий, никакой не пармезан: от 700 до 100 рублей за килограмм. Молоко: от 73 до 130 (какое получше) рублей за литр. Рыба – наша собственная, якутская, отечественней не бывает: на строганину – от 1000, балычок – уже и все 2500. С мясом (тоже местным) – слегка полегче: жеребятина от 500 до 1000 (для не-якутской аудитории поясню, что это традиционное национальное блюдо)», – отметил «эсер».

По его словам, относительно свежий зеленый салат стоит 170 рублей за упаковку, виноград – 400, перец – 380. «Картошка (местная): 80 с копейками рублей за килограмм. И для гурманов: манго – 500 рублей штука. Важная оговорка: это Якутск, чем дальше от него – тем выше цены и меньше ассортимент. А теперь я хочу задать коллеге Выборному вопрос: кого будем сажать? Неужели это благодаря «распространителям слухов» еда в России стоит дороже, чем во всех ближайших странах? Просто дороже – даже не сравнивая со средней зарплатой, чтобы совсем не расстраиваться. Неужели это «распространители слухов» довели до ситуации, при которой официальные темпы инфляции не имеют ничего общего с реальным ростом цен в магазинах?» – сказал Тумусов.

Депутат считает, что в нынешней ситуации уместнее попытаться помочь экономике, а не заполнить очередные камеры в тюрьмах. «Как гуляет под коньячок в самолете «аграрное лобби», мы все помним. Кто крупнейший землевладелец в России – агрохолдинг семьи экс-главы Минсельхоза – тоже помним. Что происходит конкретно у нас, на Дальнем Востоке, с логистикой, как тяжело вести бизнес из-за множества бюрократических ограничений – знаем. Но виноваты все равно «распространители слухов»?» – пишет он.

По оценке Тумусова, очевидные меры – увеличение производства, субсидирование транспортных расходов, а также мониторинг цен и принятие оперативных решений в связи с этим, учитывая, прежде всего, снятие «бюрократических рогаток». «О чем-то подобном, кстати, сегодня заявил кабмин. Не все проблемы экономики можно решить через Уголовный кодекс. Далеко не все», – заключил депутат Госдумы от «Справедливой России».

Москва, Светлана Антонова

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