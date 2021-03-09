«В духе Бенкендорфа»: резонансный законопроект о просветительской деятельности прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении резонансные поправки к закону «Об образовании», которые касаются просветительской деятельности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению представителей думской оппозиции, предлагаемые изменения утопят школы и вузы в «бумажной работе», и при этом ставят парламент в «нелепое положение».

Представляя законопроект, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина заявила, что на этапе второго чтения в документ предлагается внести шесть поправок, в том числе – о перечне участников просветительской деятельности, порядок методического обеспечения, а также пункт об использовании учебников только тех издательств, которые одобрены минпросвещения.

Депутат от КПРФ Олег Смолин (КПРФ) со своей стороны заявил, что необходимо исключить из закона ряд положений. «Определение, которое предлагается внести в закон, прямо противоречит действующему закону по СНГ (Модельный закон о просветительской деятельности принят на 20-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ). При доработке ко второму чтению практически никак не были учтены многочисленные замечания комитета. Но это детали. Самое главное, что подход к просветительской деятельности, который содержит этот закон, грубо противоречит всей российской исторической традиции. Мы же сторонники традиционных ценностей. Просвещение всегда рассматривалось как благо. Авторы законопроекта в духе Бенкендорфа (Александр Бенкендорф – Главный начальник III отделения канцелярии, шеф жандармов) скорее видят в просвещении зло. Закон не содержит ничего о поддержке просвещения, зато содержит много о его ограничении», – констатировал Смолин

«Если мы примем эти поправки, закон будет соответствовать своему замыслу – ограничение иностранного влияния в сфере неформального образования. Но просвещение здесь ни при чем. Государственная дума, принимая закон, ставит себя в нелепое положение сторонников удушения просвещения в России», – подчеркнул депутат.

Смолин также напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее уже давал поручения о дебюрократизации образования. «Комитет Госдумы обнаружил, что каждое российское образовательное учреждение заполняет 300 отчётов в год по 12 тысячам показателей. Их число увеличилось. Школы по-прежнему каждый свой шаг на международной арене должны будут согласовывать не с региональными органами власти, а министерством просвещения. Я думаю, оно задохнется от бумаг, а школы – от времени ожидания», – пояснил Смолин.

Тем не менее, законопроект был принят Госдумой во втором чтении голосами 305 депутатов. Против проголосовало 62. Двое воздержались. Предполагается, что в третьем чтении законопроект будет рассмотрен 16 марта.

Напомним, основной идеей ограничения просветительской деятельности была борьба с искажением истории и экстремизмом, также защита традиционных ценностей. Предполагается, что документ наделит органы государственной власти правом контролировать и определять порядок и условия ведения просветительской деятельности. Против таких нововведений выступали в Академии наук, а также многие общественные деятели, по мнению которых документ подразумевает широкое поле для запретов.

Москва, Александра Быстрицкая

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