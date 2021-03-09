«Зачем модернизировать то, что не работает?» Госдума меняет порядок внесения предложений на общественных слушаниях

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который якобы расширяет возможность внесения предложений и замечаний во время публичных слушаний. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители парламентской оппозиции выразили недоумение: зачем модернизировать закон, который не работает.

Как говорится в пояснительной записке к документу, сейчас законом установлено, что граждане могут оставлять свои замечания в письменной форме. При этом «часть населения, активно использующая ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», лишена возможности удобным для них способом представить предложения и замечания».

Как отметил член комитета Госдумы по контролю и Регламенту Дмитрий Белик, это «абсолютно резонное предложение» с учетом пандемической реальности. «Разработчики законопроекта предлагают добавить в статью норму, которая позволяет подавать свои предложения и замечания в виде электронного документа, что с учетом нынешней ситуации является вполне логичным. Сегодня граждане, которые являются официальными участниками общественных обсуждений, либо публичных слушаний, регистрируются в соответствующем журнале. Но любой желающий может прийти на общественные обсуждения либо публичные слушания и тоже должен быть зарегистрирован в этом журнале», – сказал он.

При этом депутат предложил вести журнал поступивших предложений и замечаний в ходе публичных слушаний. «Учитываться будут только предложения и замечания, поданные официальными участниками общественных обсуждений либо публичных слушаний», – уточнил Белик.

Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин выразил сомнение о целесообразности таких изменений. «Зачем модернизировать то, что не работает. Общественные обсуждения, какой у них статус…рекомендательный», – сказал он, подчеркнув, что судьба предложений одна – власти их выслушивают, но решения принимают, исходя из других оснований.

Москва, Александра Быстрицкая

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