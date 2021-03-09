Генпрокуратуре развяжут руки: Госдума поддержала идею блокировать Интернет-ресурсы без судебных решений

Госдума планирует упросить возможность блокировки Интернет-ресурсов, распространяющих экстремистскую информацию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», особый акцент авторы инициативы сделали на необходимость защиты молодого поколения.

Как отметил заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских, инициатива совершенствует меры по борьбе с противозаконными публикациями.

«В статье 15.3 ФЗ «Об информации» уже предусмотрен механизм, когда Генпрокуратура вместе с Роскомнадзором оперативно ограничивает доступ к материалам, содержащим призывы к экстремизму и терроризму. Если вы поддержите законопроект, руководство Генпрокуратуры сможет быстро и оперативно добиваться блокировки информации, в которой содержатся не только призывы, но и оправдание экстремизма, в том числе и терроризма. Сейчас, чтобы запретить такого рода материалы, требуется в целом два месяца от суда до внесения в соответствующий список», – пояснил депутат.

«У нас подробно расписаны материалы, которые подвергаются блокировке и удалению. Информация все равно была бы удалена. Но либо удалят через 2 месяца, либо сразу. Чем меньше она будет болтаться в Интернете, тем будет лучше», – уточнил Альшевских.

Депутат обратил внимание, что, по данным Роскомнадзора, в 2019 году среди запрещенных материалов «печально лидировали именно данные экстремистского толка». «За 2019 год было выявлено 530 тысяч запрещенных материалов. Из них 208 тысяч были экстремистского и террористического толока», – сказал он.

Как отметил Альшевских, комиссия неоднократно находила подтверждения, что к подобным материалам причастны представители иностранных государств. «Они выбирают молодое поколение, навязывая им свою картину мира. По данным Генпрокуратуры, из 449 лиц, которые совершили преступления экстремистской направленности, 230 – младше 30 лет, есть даже подростки», – сказал он, подчеркнув, что иностранные центры влияния неоднократно публиковали информацию о запрещенных мероприятиях.

В свою очередь, депутат от КПРФ Алексей Куринный отметил, что Генпрокуратура получает все большую свободу для вынесения решений. «Чем будет руководствоваться генпрокурор и его замы, вынося такое решение? Хватит ли у них ресурсов, если мы все больше наделяем их правами по такому несудебному ограничению? И что будет, если материал не будет признан экстремистским? Какую ответственность понесет прокурор или его зам?» – спросил парламентарий вовремя обсуждения законопроекта.

Альшевских заявил, что неверно изначально подвергать сомнениям решения Генпрокуратуры, и добавил, что пока документ не подразумевает ответственности за неправомерную блокировку.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 09.03.21

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