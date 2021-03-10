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Среда, 10 марта 2021, 14:17 мск

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«Какой-то бред»: «Справедливая Россия» обвинила правительство в защите коррупционеров

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Правительство России выдвинуло инициативу, которая покрывает коррупционеров. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Сегодня в первом чтении будут рассматриваться инициативы правительства. Они посвящены важной теме. Дословно это звучит: «Меры по совершенствованию противодействия коррупции». Но, к сожалению, с точки зрения нашей фракции, они решают абсолютно противоположные задачи: как бы наших коррупционеров уберечь от тюрьмы. На днях Генпрокуратура сделала скромное заявление, из которого следует что в 2020 году более половины виновных получили штрафы. Только 18% процентов получили реальный уголовной срок. Это – к вопросу о нашей мощной и непрерывной борьбе с коррупцией. Никто не борется и не собирается», – заявил Миронов.

«Вместо того, чтобы ратифицировать 20 статью конвенции ООН «О противодействии коррупции», вносятся инициативы от нашего дорогого правительства», – уточнил политик.

Миронов также пояснил, что наказания можно будет избежать, «если поймали за руку поймали коррупционера, который забыл указать свой домик за 5 млн при зарплате в 100 тысяч», но при этом были внешние «вынужденные» обстоятельства – стихийные бедствия, пандемия. «Как только это произойдёт, «красного петуха» коррупционеры начнут пускать моментально, чтобы скрыть свои преступления. Какой-то бред. Вместо того, чтобы бороться с коррупцией, считают возможным официально защищать коррупционеров», – подчеркнул лидер «эсеров».

По мнению Миронова, депутаты, которые проголосуют за эту инициативу, подставят себя. «Понаблюдайте, кто и как будет голосовать за этот законопроект. Вот и делайте вывод, кто считает возможным покрывать это», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

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