«А вы его не провоцируйте…» Жириновский послал к черту депутатов от «Единой России» и КПРФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил депутатов от «Единой России» в нахальстве и потребовал уважения к своему положению. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после этого заявления на пленарном заседании Госдумы произошла скандальная словесная перепалка.

«Должно быть соблюдение этикета. Предоставляется слово представителю «Единой России», и мы сталкиваемся в проходе. Что, подождать нельзя? Неверов ждет, пока я пройду, а Никонов (Вячеслав Никонов – член президиума партии «ЕР») прет как танк, вчера – Исаев (Андрей Исаев – член высшего совета «ЕР») прет. Не только дистанции нет, столкновение! Что, уважения к возрасту нет? Уважения к положению нет? К должности нет?» – заявил он.

В ответ на это депутат от КПРФ Владимир Бортко заявил, что все депутаты Госдумы равны и требовать к себе особого уважения – не верно. Никонов также возмутился обвинению. «Не помню, чтобы я «пер как танк» или Андрей Константинович «пер». Вы, наверное, нас с кем-то спутали», – сказал он.

«Плохо, что депутаты не знают историю, культуры. Никакого равенства никогда и не было», – ответил им Жириновский, закончив свою речь эмоциональным заявлением: «Идите вы к черту!»

Примечательно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал замечания за нарушение регламента Бортко и Никонову, а Жириновского назвал «жертвой провокаций», чем вызвал смех в зале. «Замечание по выступлению Бортко и Никонову. Жириновский оказался жертвой провокации. Он – лидер фракции имеет право. Вы его не провоцируйте», – сказал Володин.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 10.03.21

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