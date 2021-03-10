«Шантаж» Минска удался? Госдума продлила сроки возвращения «нашумевшего кредита» в $10 млрд Белоруссии

Сегодня Госдума на два года продлила сроки погашения «нашумевшего большого кредита» в $10 млрд, который был выдан Белоруссии на строительство атомной электростанции. По словам заместителя министра финансов РФ Тимура Максимова, во многом это стало «политическим вопросом», передает корреспондент РИА «Новый День».

Как отметил Максимов, изменение условий кредитования связано с увеличением сроков ввода объекта в эксплуатацию. «По состоянию на 1 марта, использовано 4,7 млрд, просроченные обязательства отсутствуют. В связи с переносом срока ввода в эксплуатацию энергоблоков АЭС 14 июня 2020 года был подписан протокол о внесении изменений в соглашение. Продление периода использования кредита на два года – до конца 2022 года с целью завершения ввода в эксплуатацию. Перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года, и замена действующей процентной ставки на фиксированную», – сказал он.

Председатель комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников пояснил, что продление сроков кредитования вызвано двумя причинами. «Тут все достаточно ясно, это тот самый нашумевший большой кредит, который давался Белоруссии. Мы – основной застройщик. Мы перенесли сроки ввода в эксплуатацию первой и второй очереди, поэтому Беларусь просит перенести и сроки погашения. Вторая просьба – снижение ставки. Изменилась финансовая сторона во всем мире, и это тоже обосновано. Минфин достаточно подробно рассмотрел. Наш комитет рассмотрел подробно, и комитет рекомендует ратифицировать протокол», – сказал Калашников.

Максимов пояснил, что реструктуризация долга во многим имеет политическое обоснование. «Я скажу мягко, вина (за задержку строительства) с обеих стран есть. Чтобы не искать виноватого в жарких спорах и не тормозить реализацию проекта, не дай Бог, не выяснять в судебным порядке, кто виноват, было принято политическое решение довести дело до конца и запустить объект в промышленную эксплуатацию. Вопрос, по чьей вине это произошло, требует выяснения обстоятельств, конечно», – сказал он.

В ходе обсуждения депутат от ЛДПР Антон Морозов заявил, что предоставлять отсрочку по кредиту будет недальновидно для России. «Оснований для пересмотра условий кредитования стройки мы не видим. Политический режим в Белоруссии не стабилен, реформ нет, протесты никуда не делись. Неизвестно, кто придет к власти и будут ли отдавать этот экспортный кредит. Белоруссия по сути шантажирует РФ, говорит – если мы не пересмотрим условия, то они вообще могут отказаться о продолжения стройки. Насколько я помню, из $10 млрд освоено $4,5 и потребуется еще 6 млрд, чтобы завершить стройку. Мы понимаем, что в интересах РФ важнее развивать собственные регионы. Это принципиальная позиция ЛДПР: давайте помогать нашим регионам развивать свою экономику», – подчеркнул Морозов.

Между тем Максимов заверил, что о дополнительных $6 млрд речи не идет. «Условия кредита предусматривают, что РФ финансирует строительство АЭС в размере до $10 млрд. Уже сегодня оценка и заказчика, и подрядчика, что они не будут полностью выбраны, будет существенная экономия. Ориентир по стоимость в районе $6 млрд. Сегодняшняя выборка – $4,7, это значит, что оставшаяся выборка будет в пределах $1,5 млрд», – сказал он.

В итоге документ был принят 371 голосами «за», «против» проголосовало 37 депутатов, 2 воздержалось. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность Калашникову и комитету, который занимался вопросом, так как «от этого многое зависит».

Москва, Александра Быстрицкая

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