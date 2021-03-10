российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 марта 2021, 17:05 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Председатель партии «РОДИНА» Журавлёв назвал главное требование к российскому кинопрокату

В российском кинопрокате не должно быть пропаганды сексуальных извращений, русофобии и искажения исторической правды. Об этом заявил лидер партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя создание Совета по выработке правил для решения спорных вопросов кинопроката с участием представителей отрасли – дистрибьюторов, продюсеров и кинотеатров.

«В российском кинопрокате должно быть одно главное правило индустрии: никаких фильмов с пропагандой сексуальных извращений и русофобии, а также с искажением исторической правды, особенно для детской и подростковой аудитории!» – цитирует слова Журавлева пресс-служба партии «РОДИНА».

Стоит отметить, что идея по созданию Совета была предложена Министерством культуры РФ. Предполагается, что эта структура будет решать вопросы по поводу правил, связанных с датами релизов и передвижением фильмов по прокатной сетке. В обозримом будущем Минкультуры РФ намерено учитывать мнение представителей киноиндустрии при принятии решений.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.03.21

Суд вынес приговор соучастнику громкого убийства следователя Шишкиной. / Суд заставил: «Норникель» выплатил рекордную компенсацию за экокатастрофу в Норильске. / Донбассу угрожает военное обострение: российский эксперт оценил новые украинские инициативы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Один раз – не грех»: Госдума одобрила «братскую могилу», которая похоронит борьбу с коррупцией

«Шантаж» Минска удался? Госдума продлила сроки возвращения «нашумевшего кредита» в $10 млрд Белоруссии

«А вы его не провоцируйте…» Жириновский послал к черту депутатов от «Единой России» и КПРФ

«Какой-то бред»: «Справедливая Россия» обвинила правительство в защите коррупционеров

Генпрокуратуре развяжут руки: Госдума поддержала идею блокировать Интернет-ресурсы без судебных решений

«Зачем модернизировать то, что не работает?» Госдума меняет порядок внесения предложений на общественных слушаниях

«В духе Бенкендорфа»: резонансный законопроект о просветительской деятельности прошел второе чтение в Госдуме

Федот Тумусов: Вызывает недоумение предложение «единоросса» сажать в тюрьму за новости о росте цен

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Культура, Политика, Россия, Госдума,