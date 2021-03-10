Председатель партии «РОДИНА» Журавлёв назвал главное требование к российскому кинопрокату

В российском кинопрокате не должно быть пропаганды сексуальных извращений, русофобии и искажения исторической правды. Об этом заявил лидер партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя создание Совета по выработке правил для решения спорных вопросов кинопроката с участием представителей отрасли – дистрибьюторов, продюсеров и кинотеатров.

«В российском кинопрокате должно быть одно главное правило индустрии: никаких фильмов с пропагандой сексуальных извращений и русофобии, а также с искажением исторической правды, особенно для детской и подростковой аудитории!» – цитирует слова Журавлева пресс-служба партии «РОДИНА».

Стоит отметить, что идея по созданию Совета была предложена Министерством культуры РФ. Предполагается, что эта структура будет решать вопросы по поводу правил, связанных с датами релизов и передвижением фильмов по прокатной сетке. В обозримом будущем Минкультуры РФ намерено учитывать мнение представителей киноиндустрии при принятии решений.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.03.21

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