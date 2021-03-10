«Мы оставляем детей без защиты»: Госдума упростила правила вывоза несовершеннолетних за границу

Сегодня Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий изменение порядка выезда детей за рубеж с сопровождающим. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители КПРФ выразили недоумение, зачем власти хотят могут упростить «вывоз детей за рубеж» в условиях нарастающей демографической ямы.

Как пояснил суть нововведений заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, изменения предлагается внести в статью 20 закона о порядке выезда и въезда в Россию. «Цель законопроекта – конкретизация решения вопросов, связанных с установлением возможности выезда несовершеннолетнего гражданина за пределы РФ. Согласно законопроекту, достаточным условием для выезда несовершеннолетнего за границу совместно с его законным представителем будет отсутствие выраженного несогласия других его законных представителей», – сказал он.

Зубов также уточнил, что подобных спорных вопросов возникает немного, около 2 тысяч в год, поэтому целесообразности в жестких ограничениях нет. Замминистра напомнил, что сейчас необходимо оформить нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей, или всех усыновителей, опекунов и попечителей.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству, член фракции КПРФ Ольга Алимова выразила сомнение в необходимости упрощения выезда детей из страны. «Семейные отношения – довольно чувствительная материя. Без широкого общественного обсуждения изменения недопустимы. Предлагаемый законопроектом механизм не решает поставленную задачу. Если родители находятся в конфликте, даже если вы сказали, что их не так много, но судьба двух тысячей детей остается на усмотрение того или иного родителя. Значит, человек может заявить о своем несогласии на выезд ребенка в случае, если его об этом уведомили. А если нет? Получается, что папа, который выкрал своего ребенка, может его спокойно вывести, потому что мама не знала. И наоборот. Мы оставляем детей без защиты и создаем условия для их вывоза», – заявила Алимова.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев поддержал опасения своей коллеги. «Когда мы за 19-20 год [имеем] худшую демографию, я не понимаю, что является мотивом для более упрощенного вывоза детей? Вы ущемляете права одного их родителей циничным образом», – заявил он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 10.03.21

Председатель партии «РОДИНА» Журавлёв назвал главное требование к российскому кинопрокату. / Суд вынес приговор соучастнику громкого убийства следователя Шишкиной. / Суд заставил: «Норникель» выплатил рекордную компенсацию за экокатастрофу в Норильске. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»