«Нужны крохи, вы и в этом малом отказываете…» «ЕР» в Госдуме заблокировала досрочную пенсию для еще одной категории россиян

Фракция «Единая Россия» в Госдуме заблокировала законопроект о досрочной страховой пенсии трудоспособным гражданам, которые ухаживают за инвалидами 1 группы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентская оппозиция назвала подход партии власти негуманным.

Как пояснил автор инициативы, депутат от КПРФ Николай Коломейцев, россияне, которые вынуждены ухаживать за своими взрослыми родственниками с 1 группой инвалидности, практически не получают от государства никакой поддержки. Парламентарий обратил внимание, что последний раз ежемесячная денежная выплата была проиндексирована 15 лет назад. По его словам, в новом законе предлагается установить досрочную страховую пенсию «трудоспособным лицам осуществляющим постоянный уход за инвалидом 1 группы, достигшим возраста мужчины 55 лет, женщины 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет».

«Кроме 1200 рублей, они ничего не получают. Я бы хотел, чтобы мы поддержали законопроект. Я готов от авторства отказаться… Вы просто войдите в положения детей, которые вынуждены исполнять тяжелейшую обязанность. Я бы хотел вас попросить…», – сказал Коломейцев.

Депутат также сообщил, что уход за инвалидами 1 группы в специализированных интернатах обходится государству в 70-100 тысяч рублей. «ЕДВ не индексировалось 15 лет. Попробуйте вы за 1200 рублей поухаживать за кем-нибудь. Даже на памперсы не хватит. Сегодня 1 млн 600 тысяч всех инвалидов 1 группы – и детей, и взрослых. Да, требуются бюджетные расходы. Но ФНБ на сегодня составляет 13 трлн 679 млрд. Нам говорили, что это наша кубышка, чтобы оказать помощь гражданам. Эта помощь чрезвычайно необходима», – подчеркнул он.

Однако комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал инициативу. Как заявила член комитета Светлана Бессараб, документ, представленный в первом чтении, – неполный. «Факт осуществления ухода за инвалидами 1 группы предлагается одним из условий возможности ухода на досрочную пенсию. Без конкретизации продолжительности ухода, его постоянности, числа лиц ухаживающих, что может повлечь правовую неопределённость. Комитет предлагает отклонить в первом чтении», – сказала она.

В комитете также заявили, что решение о помощи должно иметь другое правовое регулирование, вне рамок страховой пенсии. Однако на это депутат от КПРФ Олег Смолин ответил, что законопроекты об увеличении компенсации для этой категории граждан отклоняли дважды. «Давайте обсуждать другие меры. Я прошу поддержать законопроект. Я хочу напомнить, уход за инвалидом очень тяжелый труд, который никак не стимулируется. На последней встрече с президентом поднимали вопрос о том, что за детей-инвалидов есть выплаты 10 тысяч, а за взрослых – 1 200. Для меня очевидно, что содержание инвалидов в домах-интернатах дороже, чем компенсация», – сказал Смолин.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг со своей стороны подчеркнул, что это гуманное предложение. «Ухаживать – это тяжелый труд, не только физический, но и моральный. Поэтому государство берет на себя ответственность, мы не покрываем затраты. Мы и денег не выделяем, чтобы государство это делало. Мы на что обрекаем этих людей…. Это просто негуманно», – сказал он.

«Действительно, были законопроекты, которые предлагали увеличить выплаты. Вы это тоже не поддерживаете. Странно звучит. Вы даже не говорите, что нет денег. Сначала говорили: «Давайте подождем, пока денег нет, скоро будут…». Но теперь вы даже про это не говорите. Я не хочу обижать, но с общечеловеческой точки зрения… Деньги в стране есть. Люди крайне нуждающиеся в деньгах тоже есть. Все, кто готовы им помочь – тоже есть. За прошлый год бюджет не смог потратить 1,8 трлн рублей. На реализацию этого законопроекта нужны крохи от этой суммы, вы и в этом малом это оказываете», – возмутился Гартунг.

Тем не менее, партия политического большинства заблокировала законопроект. «За» проголосовало только 102 депутата, воздержатся один.

Москва, Александра Быстрицкая

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