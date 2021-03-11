«Как средство подавления инакомыслия»: думская оппозиция пытается оспорить в КС один из репрессивных законов Вяткина

Депутаты Госдумы готовят обращение в Конституционный суд, чтобы оспорить наказание в виде обязательных работ для тех, кто не подчинился полицейскому на несанкционированном митинге, если это не повлекло причинения вреда здоровью или имуществу. Как пишет «Коммерсантъ», под обращением подписалось уже более 50 депутатов из необходимых 90.

Как считают инициаторы обращения, поправки в статьи 19.3 и 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые входят в «репрессивный набор», подготовленный депутатом от «ЕР» Дмитрием Вяткиным, противоречат Конституции РФ и международной Конвенции об упразднении принудительного труда.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) отметил, что в соответствии с Конституцией не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, а статья 37 Основного закона запрещает принудительный труд.

В заявление авторы обращения также напомнили, что в феврале 2013 года КС принял постановление, по которому «применение обязательных работ в качестве санкции за те административные правонарушения, которые связаны исключительно с организацией либо проведением публичных или иных массовых мероприятий (статьи 20.2, 20.22 и 20.18 КоАП), может быть расценено как средство подавления инакомыслия, в том числе политического».

Введение такого наказания даже за формальное нарушение правил проведения митингов КС счел не соответствующим Конституции. Законодателю было предписано внести необходимые изменения, но это не было сделано, подчеркивается в запросе.

Кроме этого, депутаты ссылаются на Конвенцию Международной организации труда 1957 года об упразднении принудительного труда. Согласно ее положениям, государство «обязуется не прибегать к какой-либо форме принудительного или обязательного труда в качестве средства политического воздействия или воспитания либо в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе».

По данным издания, сбор подписей под обращением в КС начался 9 марта, его уже подписали свыше 50 депутатов из трех оппозиционных фракций.

Напомним, согласно новому закону, за неповиновение законному распоряжению силовиков (ст. 19.3) гражданам теперь грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей (ранее – до 1 тысячи рублей), арест до 30 суток или новая санкция – обязательные работы на срок до 120 часов. При повторном нарушении штраф возрастет до 10-20 тысяч рублей, а срок обязательных работ – до 200 часов. Правоприменительная практика показывает, что большая часть дел по этой статье касаются именно митингов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 11.03.21

Третий день подряд в России выявляют меньше 10 тысяч заболевших Covid-19. / Депутат из Якутии Юрий Григорьев назвал одну из главных проблем в развитии Дальнего Востока. / Треть жителей России могут быть невосприимчивы к коронавирусу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»