Экономист предупредил об апрельском «откате» курса рубля

К середине весны 2021 года курс отечественной валюты может вновь просесть до 80 рублей за доллар. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев.

Экономист отметил, что в последние месяцы на фоне подросших цен на нефть рубль демонстрирует уверенность. «Нефть на уровнях 65-70 выступает сильной поддержкой рублю. При этом санкции, которые так вынашивал Запад, оказались слабыми, что снизило степень риска. В итоге – преобладание благоприятных факторов способствовало фиксации доллара в диапазоне 73-74,5 рубля и 87,5-88,5 – по евро», – сказал он.

В то же время Алиев полагает, что ситуация может измениться к апрелю. «Рост цен на нефть около 30% должен укреплять рубль, но он не реагирует. А вот падение нефтяных котировок практически сразу приводит к ослаблению рубля. Считаю, что сильного укрепления рубля ждать не стоит. Периодами он может незначительно укрепляться, но в целом уровень 73 рубля выступает уровнем сопротивления. При этом другая сторона происходящего – высокая вероятность, что страны ОПЕК+ не договорятся об объемах добычи. Это тоже скажется на позициях рубля», – считает он.

«Внешнеполитические риски также сохраняются. Опасность новых ограничений в апреле также отразится на ценах на нефть, поэтому ближайшее время они могут снова начать падать. Реализация негативных сценариев поспособствует откату рубля в диапазон 76-79 за доллар и 92-94 – по евро», – подчеркнул Алиев, отметив, что такая ситуация вполне устраивает российские власти.

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России установил на завтра, 12 марта, официальный курс доллара на уровне 73,4996 рубля, евро – 87,7585.

Москва, Александра Быстрицкая

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