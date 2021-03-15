Скоро нельзя будет убивать террористов: военный эксперт об обращении брата игиловца* в СК РФ

Медиасообщество возмущено попыткой «Новой газеты» привлечь к ответственности граждан, ликвидировавших боевика ИГИЛ* (ИГ*, запрещено в РФ) в Сирии.

Автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик назвал непозволительным и парадоксальным нонсенсом попытки «Новой газеты» наказать виновных в смерти боевика ИГИЛ* («Исламское государство», деятельность организации запрещена на территории России).

«Новая газета» сообщила, что брат убитого сирийского боевика ИГ* при помощи правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом в России) подал заявление в СК РФ с требованием расследовать обстоятельства смерти родственника. Инцидент произошел в 2017 году, когда неизвестные мужчины ликвидировали террориста ИГ*.

Комиссар Яррик указал на тот факт, что во время боевых действий привычное законодательство не может распространяться на радикальные элементы.

«Вдумайтесь: на войне действуют свои законы, которые либеральным деятелям и в страшном сне не приснятся. И теперь получается, что семья убиенного боевика пытается доказать, что убиенный был не верблюд, что его зверски убили», – возмущается аналитик.

Он обратил внимание на важный момент: боевики находятся далеко за рамками привычного правового поля, иначе в их сторону тоже могли бы полететь заявления.

«А почему такие же иски и заявления не подают, например, родственники убитого журналиста Джеймса Фоли? Он просидел два года в зиндане, а потом боевики ИГИЛ* ему отрезали на камеру голову. Или что, например, скажут родственники жертв массовой резни, которую боевики ИГИЛ* устроили на авиабазе Спайкер под Тикритом? Там, между прочим, духи зарезали 1,7 тысяч человек», – напоминает о зверствах исламистов автор военно-политического канала.

Создание прецедента привлечения к ответственности за убийство боевика может повлечь за собой необратимые последствия и связать руки тем, кто пытается истребить радикалов.

«Реально же все идет к тому, то скоро нельзя будет убивать ИГИЛовцев* (члены запрещенной в РФ террористической организации) – ни на поле боя, ни мстить им в обыденной жизни. О, вот еще сравнение: если мы все такие чистые и добропорядочные – как вы относитесь к деятельности Центра Симона Визенталя по поиску и поимке нацистских преступников? Положительно? В таком случае, закройте свой рот и прекратите наводить суеты вокруг убитого боевика», – пояснил Комиссар Яррик.

Он отметил, что террористов и врагов человечества необходимо уничтожать всеми возможными способами. А родственникам ликвидированного боевика специалист посоветовал смириться с тем, что тот выбрал путь кровопролития.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.03.21

Коронавирусное обострение: москвичи стали чаще умирать от инфаркта. / Въезд в Турцию потребует заполнения электронных анкет для въезда в страну. / Историческая ошибка: Россию готовят к отмене пенсий и тотальной нищете. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»