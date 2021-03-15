Дело об особо крупной взятке: суд вынес приговор бывшим следователям центрального аппарата СКР

Басманный суд Москвы приговорил к шести и восьми годам колонии строгого режима бывших следователей центрального аппарата Следственного комитета России за получение особо крупной взятки – Сергея Дубинского и Андрея Тринева, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, Дубинский также оштрафован на 10 млн рублей, ему запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также в правоохранительных органах сроком на 10 лет. При этом он лишен звания «полковник юстиции».

В свою очередь, Триневу суд запретил занимать определенные должности на десять лет и лишил звания «майор юстиции».

Находившийся до приговора под домашним арестом Дубинский был взят под стражу в зале суда.

Бывшие следователи признаны виновными в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В СКР ранее заявляли, что речь идет о сумме в 5 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2018 года по заявлению адвоката Алексея Коврижкина, участвовавшего в расследовании, которое вели следователи.

В 2020 году статус Коврижкина был прекращен за сотрудничество с правоохранительными органами, в ходе которого задержали Дубинского и Тринева. Жалобу в адвокатскую палату на Коврижкина подали сами бывшие следователи.

«Интерфакс» напоминает, что Дубинский получил известность, участвуя, в частности, в расследовании дела о теракте 24 января 2011 года в аэропорту «Домодедово». Тогда СКР пытался привлечь к ответственности собственника аэропорта Дмитрия Каменщика и топ-менеджеров авиапредприятия за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже дело было прекращено за отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления.

Москва, Светлана Антонова

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