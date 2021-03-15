Падение уровня жизни и рост протестных настроений: Россия в ожидании выборов

Предстоящий в сентябре Единый день голосования станет одним из наиболее сложных и значимых для Кремля: итоги выборов в Госдуму определят контуры решения проблемы 2024 года и будущего политического режима. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в докладе экспертов «Минченко консалтинг». По их оценке, на федеральную повестку могут оказать влияние снижающийся уровень жизни россиян и рост протестных настроений в условиях прямых выборов глав регионов, в числе которых политически активный Хабаровский край.

«Эксперимент с разведением вертикали власти и партийной структуры признан неудачным, поэтому главенство региональной иерархии при управлении будущей кампанией уже не вызывает сомнений», – подчеркивают аналитики.

Риски протестных настроений в регионах в «Минченко консалтинг» считают одним из основных стресс-тестов предстоящих выборов. Этому способствует падение социально-экономических показателей на фоне коронавирусной инфекции. Хотя локальный пик активности несистемной оппозиции пройден, эксперты прогнозируют точечные протесты к июлю-августу. «В этой связи многим губернаторам предстоит выдержать непростой баланс между страхом потери контроля над протестной повесткой и чрезмерным силовым давлением, подавляющим гражданскую и политическую активность в т.ч. системной оппозиции, что может спровоцировать новые имиджевые риски», – отмечается в докладе.

Нарастание протестных настроений обостряет еще одну болевую точку – подготовка к выборам в Госдуму-2021. В условиях отсутствия положительной динамики рейтингов «Единой России» главам регионов предстоит обеспечить высокий уровень электоральной мобилизации. Как обсуждалось на экспертном уровне, федеральный центр уже задал ориентир в 45% по партийным спискам (напомним, что в 2016 году «ЕР» получила 54%) при таких же показателях явки. Низкие результаты для партии власти в кулуарах уже назвали существенным критерием для кадровых выводов.

Стресс-тестом для сентябрьских выборов в «Минченко консалтинг» называют также кампанию вакцинации от COVID-19. «Динамика вакцинации от коронавируса в регионах – это не только вопрос снижения эпидемиологических рисков, но и качества лоббизма глав регионов и способности региональных политических менеджеров организовать в т.ч. информационную кампанию, убеждающую граждан прививаться от коронавируса», – говорится в исследовании. Осложняет ситуацию некоторое неравенство подготовки регионов к вакцинации, а также то, что лишь 38% россиян, по данным ВЦИОМ на декабрь-2020, готовы привиться от COVID-19.

Негативным фактором предстоящей выборной кампании остаются карантинные ограничения и снижающие экономические показатели. Регионы ждут раздачи «вертолетных денег». По мнению экспертов, ожидания прямой поддержки населения в преддверии федеральной избирательной кампании высоки, и губернаторы вынуждены формировать программы поддержки на региональном уровне даже при недостатке ресурсов.

Одним из главных критериев предвыборного стресса стал рост цен на продукты первой необходимости: сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло – на 23,8%, мука – на 12,9%, макаронные изделия – на 10,5%, хлеб – на 6,3%. На уровне правительства было принято решение регулировать цены на товары, а также ввести заградительные экспортные аграрные пошлины для стимулирования внутреннего рынка. По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе это может лишь ускорить инфляцию или же привести к проблемам дефицита, что лишь усугубит политические риски.

По оценке Bloomberg, Россия входит в список пяти стран, где рост цен на продукты может стать причиной протестных настроений. При этом Росстат сообщил, что реальные доходы россиян за 2020 год сократились на 3,5%, что стало рекордным падением с 2016 года.

В докладе также отмечается, что снижение уровня жизни и рост протестной активности среди молодежи стали поводом, в том числе, для изменения критериев эффективности региональных руководителей. С 4 февраля был введен новый перечень показателей эффективности губернаторов, так называемый KPI. Помимо традиционного доверия к власти, теперь также будут оцениваться темпы роста зарплат и реального подушевого дохода, а также индекс региональных инвестиций в основной капитал.

«Новый набор KPI явно отражает стремление федерального центра улучшить параметры молодежной политики – теперь будет оцениваться доля граждан, вовлеченных в волонтерскую активность, а также качество системы выявления талантливой молодежи, – резюмируют эксперты. – В этой связи станут еще более востребованными новые стратегии улучшения имиджевого позиционирования губернаторов, их вовлеченность в активность через социальные медиа и навыки общения с молодым избирателем в парадигме «новой искренности».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.03.21

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