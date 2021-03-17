Госдума ужесточила ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма, оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», «за» проголосовало 408 депутатов, один – воздержался.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил использовать закон в качестве модельного для дружественных иностранных государств. «Мы приняли очень важный закон. Хотелось бы, чтобы комитеты предложили его в качестве модельного закона, чтобы он был рассмотрен и принят в странах, с кем мы активно взаимодействуем. Правильно было бы обсудить его и в ПАСЕ, и ОБСЕ. Для нас это важно. Нас поддержат наши коллеги, которые здраво мыслят», – сказал Володин.

Как сообщал «Новый День», в рамках второго чтения законопроекта, которое состоялось накануне депутат от ЛДПР Сергей Иванов назвал инициативу «спекуляцией», связанной с уголовным делом в отношении Алексея Навального. «Коллеги, это все подается как закон «Единой России», что «Единая Россия» заботится о ветеранах…» – обратил внимание он. При этом парламентарий напомнил, что последние 20 лет партия власти отклонила и отказывалась рассматривать другие законопроекты, которые бы защищали права ветеранов или позволили бы оказывать им помощь.

По его мнению, законопроект – не более чем постреакция власти на скандал с Навальным. «А то, что вы сейчас делаете – удар по хвостам. Навального уже осудили, но, когда его судили, в норме не было уголовной ответственности за подобные высказывания в сети Интернет. То, что сейчас делается, это – спекуляция на наших ветеранах. Я и в третьем чтении будут голосовать против», – подчеркнул он.

Напомним, 20 февраля Бабушкинский районный суд Москвы признал Навального виновным в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тысяч рублей и лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев с учетом дела «Ив Роше».

Таким образом суд признал достоверной версию следствия, согласно которой 2 июня 2019 года Навальный разместил у себя в телеграм-канале и в твиттере видео телеканала RT, на котором россияне высказались в поддержку изменений в Конституцию, в том числе Артеменко. Навальный назвал героев ролика «продажными холуями, позором страны». Суд признал комментарии оппозиционера носящими заведомо ложный характер, порочащими честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию.

В последнем слове Навальный заявил, что государство лицемерит – всего за четыре года ветеран получал помощь семь раз.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 17.03.21

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