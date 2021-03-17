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Нарушают Конституцию и «продавливают» ужесточение законов: в Госдуме КПРФ обрушилась с критикой на «Единую Россию»

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Фракция политического большинства в Госдуме – «Единая Россия» нарушает Конституцию и последовательно ужесточает законодательство, ущемляя граждан в правах и свободах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат нижней палаты парламента от КПРФ Николай Коломейцев.

«Сегодня идет последовательное ужесточение антипротестного законодательства, ужесточение законодательства в сфере регулирования Интернет-пространства и игнорирование нормального подсчета голосов», – констатировал он.

Коломейцев также обратил внимание, что сейчас в Госдуме активно «протаскиваются» инициативы «по контролю над гражданами» через расширение доступа к персональным данным для различных органов и организаций. «По нашему мнению, это противоречит и Конституции, и статьям закона о персональным данным», – подчеркнул депутат.

Коломейцев пояснил, что серверы Интернет-компаний часто находятся заграницей. «Такое вольное обращение с персональными данным дает дополнительные возможности нашим потенциальным противникам», – добавил он.

Вместе с тем парламентарий обвинил ряд комитетов Госдумы в нарушение 104 статьи Конституции («Право законодательной инициативы»). «Они незаконно возвращают проекты без рассмотрения. Чаще всего это происходит, как это ни парадоксально, в комитете по государственному строительству и законодательству у Павла Крашенинникова («ЕР») и в комитете по контролю и регламенту (глава комитета – Ольга Савастьянова из «ЕР»), которые обязаны показывать примеры рассмотрения», – сказал Коломейцев.

Москва, Александра Быстрицкая

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