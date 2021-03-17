Россия экономит на беженцах

Российские власти экономят на беженцах, о чем свидетельствует неадекватная статистика их учета. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Депутат обратил внимание, что сейчас в России официально зарегистрировано только 400 беженцев, но это цифра не соответствует реальной действительности.

«На сегодня беженцами признано всего 400 человек. Это по той причине, что мы, желая уйти от расходов, придумали право на временное убежище и ушли от необходимости финансирования», – подчеркнул Затулин.

При этом парламентарий напомнил, что более 2 млн граждан Украины после событий 2014 году переехали в РФ. «И ни один из них не был признан беженцем. Это породило целый ряд проблем», – сказал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 17.03.21

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